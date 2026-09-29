A- A+

Dark Horse PGR é contra levar ao STF investigação sobre contratos de Wi-Fi com a Prefeitura de SP Advogados de Karina entraram com petição para levar o processo para o ministro do STF André Mendonça

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra um pedido apresentada pela defesa de Karina Ferreira da Gama, produtora do filme "Dark Horse", para suspender e levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma investigação sobre contratos para fornecimento de wi-fi firmados por um de seus institutos com a prefeitura de São Paulo.

Karina fez o pedido ao ministro do STF André Mendonça, alegando que as apurações tinham vínculo com os inquéritos do Master, cujo relator é Mendonça.

A PGR, no entanto, pediu o indeferimento do pedido, dizendo que a investigação de São Paulo trata de um "episódio distinto" sem relação com o que é apurado no Supremo.

A polícia paulista apura supostas irregularidades identificadas em um contrato de R$ 108 milhões firmado entre a prefeitura de São Paulo e o Instituto Conhecer Brasil, que foi fundado por Karina. O convênio prevê o fornecimento de pontos de Wi-Fi em comunidades da capital.

"Verifica-se que o cenário fático subjacente ao inquérito estadual ostenta delimitaçãoautônoma e genérica, desprovida de dados probatórios mínimos aptos a evidenciar o nexo de conexão ou interdependência com o plexo investigativo mais amplo desenvolvido no âmbito da “Operação Compliance Zero" (caso Master), escreveu a PGR. O parecer foi assinado por Gonet e outros procuradores, em 24 de setembro.

O ministro do STF ainda não se pronunciou sobre o pedido dos advogados de Karina.

Na petição, eles solicitaram, em caráter liminar, a suspensão imediata do inquérito da Polícia Civil de São Paulo e de todas as medidas investigativas relacionadas ao caso.

O plano era conseguir a chamada "avocação" do processo, ou seja, que a investigação da primeira instância fosse levada ao Supremo.

O inquérito da Polícia Civil foi instaurado em março pela 2ª Delegacia de Investigações sobre Crimes contra a Administração, do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania (DPPC).

A investigação apura crimes relacionados a contratação pública e emprego irregular de verbas. Segundo a petição, porém, a Polícia Civil passou a apurar também uma eventual relação entre os recursos públicos do programa WiFi Livre SP e o dinheiro empregado na cinebiografia de Bolsonaro.

Veja também