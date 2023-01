A- A+

Brasília PGR entra no STF com pedido de inclusão de Jair Bolsonaro na investigação dos atos terroristas Ministra Rosa Weber, presidente da corte, irá analisar o pedido

A Procuradoria-geral da República (PRG) afirmou, nesta sexta-feira (13), que entrou com uma solicitação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entre no inquérito que fala sobre os principais instigadores dos atos de terrorismo que aconteceram no último domingo (8), em Brasília.

Agora, fica a cargo da presidente do Supremo, ministra Rosa Weber, analisar o pedido e acatar ou não o início da investigação. Também há a possibilidade de se encaminhar para outro ministro.

O pedido de investigação feito pela PGR na quinta-feira não citava diretamente o nome do ex-presidente. No entanto dizia que todos os que fizeram eventuais ataques às urnas ou ao Supremo Tribunal Federal, "mesmo estando no exterior", serão investigados. Nesta sexta, foi adicionado o nome de Bolsonaro.

É a primeira vez que o nome de Bolsonaro é colocado de forma oficial em uma investigação sobre os atos dos bolsonaristas radicais que foram ao Distrito Federal. Procuradores da República solicitaram ao procurador-geral, Augusto Aras, que Bolsonaro fosse investigado por incitação ao crime. Não está descartado, inclusive, que o ex-presidente seja investigado por outros crimes.

