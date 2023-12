A- A+

Atos golpistas PGR fecha mais 13 acordos com réus do 8 de janeiro Ao todo, 28 envolvidos já admitiram culpa por incitação a atos golpistas

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou na quinta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais 13 acordos de não persecução penal fechados com réus acusados de participar dos atos golpistas do 8 de janeiro. Ao todo, 28 acordos já foram assinados e aguardam para serem homologados pelo relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes.

Nesses acordos, além de admitirem culpa nos crimes de incitação e associação criminosa, os envolvidos concordam em pagar multas que vão de R$ 5 mil a R$ 20 mil. Eles também precisam prestar 300 horas de serviço à comunidade e assistir um curso de democracia, e não podem manter contas em redes sociais.

Moraes paralisou o andamento de 1.125 denúncias, para que a PGR analise a possibilidade de fechamento dos acordos. Estão neste grupo os que foram presos no acampamento em frente ao Quartel-General do Exército, no dia 9 de janeiro, e acusados de incitar os atos golpistas.

Além dos casos já fechados, a PGR já enviou 93 minutas de acordos para as defesas dos réus. Outros 126 casos estão sendo analisados pelo órgão, que levanta pontos como a vida pregressa dos envolvidos.

