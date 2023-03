PGR não vê crime em fala de deputado que fez paralelo de Felipe Neto com Marcola e casal Nardoni

A- A+

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, opinou pela rejeição de uma ação apresentada pelo youtuber Felipe Neto contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO). Lindôra considerou não haver crimes em uma declaração em que Gayer fez uma relação entre Neto e o traficante Marcos Herbas Camacho, o Marcola, e o casal Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá.

Felipe Neto apresentou um "pedido de explicações" contra o parlamentar no Supremo Tribunal Federal (STF). Quando o youtuber foi anunciado como integrante de um grupo do governo federal para combater discurso de ódio e extremismo, Gayer publicou no Twitter: "Próximo passo será coloca o Marcola na luta contra as drogas e os Nardonis no ministério da família".

Na solicitação apresentada ao STF, Neto quer Gayer seja obrigado a esclarecer se conhece os crimes pelos quais Marcola, Alexandre e Anna Carolina Jatobá foram condenados e se "acredita que ser comparado a perigosos criminosos condenados pelo Poder Judiciário é ofensivo".

O relator do caso, ministro Luís Roberto Barroso, pediu um posicionamento da Procuradoria-Geral da República (PGR). Em manifestação enviada na segunda-feira, Lindôra afirmou que "o parlamentar fez uma crítica em tom claramente político". Para a vice-procuradora-geral, a analogia feita foi "deveras infeliz", mas ocorreu "em evidente tom de ironia".

A PGR também considera que a declaração correspondeu ao "comportamento típico das funções parlamentares", o de "fazer oposição de manifesto cunho político", e por isso Gayer estaria protegido pela imunidade parlamentar.

Marcola é o líder da maior facção criminosa do Brasil. Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá foram condenados pela morte de Isabella, filha de Alexandre, que tinha cinco anos.

