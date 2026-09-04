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Brasília PGR nega informação sobre encontros de Gonet com Lula no Alvorada e na Granja do Torto Órgão de informação afirma não possuir 'dados estruturados' sobre visitas de chefe do Ministério Público fora da agenda oficial

Reconduzido ao cargo de procurador-geral da República pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, Paulo Gonet mantém sua agenda de encontros com o chefe do Executivo em sigilo.

Um pedido formulado pelo GLOBO como base na Lei de Acesso de Informações (LAI) para que informasse quantas vezes Gonet visitou o presidente no Palácio da Alvorada e na Granja do Torto, residências oficiais da Presidência, foi negado pelo órgão.

A justificativa dada pelo gabinete de Gonet foi a de que não possui “dados estruturados” que permitam extrair essas informações de forma automatizada.

Ao rejeitar o pedido, a PGR afirmou que atender à solicitação exigiria “trabalhos adicionais de análise, interpretação ou consolidação de dados” e invocou um dispositivo do decreto que regulamenta a LAI que permite a negativa nesses casos.

O pedido do GLOBO abrangia visitas, agendas e compromissos registrados no Alvorada e na Granja do Torto.

“O MPF não possui dados estruturados em seu sistema de registro de expedientes que possibilitem a extração dessas informações de forma automatizada com o nível de detalhamento solicitado”, diz o despacho.

Gonet já participou de reuniões e jantares fora da agenda oficial de Lula no Alvorada, como em julho de 2025, quando o presidente reuniu o chefe da PGR e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) para discutir a reação a sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos a integrantes da Corte.

Mensagens colocam Gonet sob pressão

Gonet entrou no foco do caso Master nesta semana, após a divulgação de relatório da Polícia Federal que mostram mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro pedindo ajuda dele para brecar o avanço de investigações.

Em uma das conversas, uma mensagem atribuída a Gonet dizia que ele estava com “saudade” de Vorcaro e sugeria que os dois marcassem um encontro.

Em outra, ao tratar de uma viagem a Londres para um fórum patrocinado pelo Master, o procurador afirmou esperar que houvesse “charuto e Macallan”.

As mensagens também indicam que Gonet pediu que Vorcaro bancasse a viagem de seu filho, Pedro Gonet, à capital inglesa.

Gonet reagiu ao relatório da PF pedindo sua nulidade. Em manifestação enviada ao ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo, o procurador-geral sustentou que a ordem para identificar interlocutores de Vorcaro extrapolou os limites de atuação do magistrado e que uma eventual investigação envolvendo um integrante da Corte dependeria de autorização do plenário do STF.

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