PGR pede acesso a documentos sigilosos da CPI do 8 de Janeiro

A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou ofício à relatora da CPI do 8 de Janeiro, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA), para pedir acesso a documentos sigilosos obtidos pelo colegiado. As informações foram obtidas durante as investigações sobre os atos golpistas de invasão aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, no começo do ano, pela prerrogativa de comissões parlamentares de inquérito.

O pedido da PGR é assinado pelo subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos, coordenador do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos do Ministério Público Federal. No despacho, ele pede acesso a informações bancárias de alvos da comissão.

Ao Globo, a assessoria da senadora informou que o pedido foi remetido diretamente pela relatora à secretaria da CPI do 8 de janeiro e que as requisições feitas pela PGR serão atendidas.

O relatório final da CPI do 8 de Janeiro foi aprovado no último dia 18, em vitória esperada por governistas, que tinham a maioria das cadeiras no colegiado. O texto final, elaborado por Eliziane, teve 20 votos favoráveis e 11 contrários, além de uma abstenção. No parecer, a senadora pediu o indiciamento de 61 pessoas, dentre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), militares e ex-ministros.

Depois de aprovado, o documento foi compartilhado com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator dos processos do 8 de janeiro na Corte.

