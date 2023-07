A- A+

STF PGR pede análise de quadro de saúde de Roberto Jefferson antes de rever prisão Preso desde outubro de 2022, ex-parlamentar está internado em um hospital particular no Rio desde junho

A Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou com pedido no Superior Tribunal Federal (STF) para que fosse avaliado o estado de saúde do ex-deputado federal Roberto Jefferson, internado desde maio em um hospital particular no Rio de Janeiro para tratamentos. O ex-parlamentar está preso no Complexo Penitenciário de Bangu, na capital fluminense, desde o final do ano passado. O documento foi endereçado nesta terça-feira (11) ao ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão do parlamentar em outubro de 2022.

Jefferson está internado em um hospital particular na Zona Sul do Rio desde junho para tratar uma série de problemas de saúde física e mental desde o começo de junho. Na ocasião, foram reavaliadas a gravidade do quadro e a necessidade de realização de exames na unidade.

A vice-procuradora-geral da República Lindôra Araújo pediu que o STF avalie a possibilidade de realização de exames e avaliação do quadro físico e mental de Jefferson, sendo acompanhado pela Junta Médica Oficial. Diante do resultado dos exames, ela pede que a Secretaria de Administração Penitenciára (Seap/RJ) responda se há capacidade, no hospital prisional, para dar continuidade ao tratamento.

Lindôra afirmou, porém, que pode reavaliar o pedido da defesa, de rever o pedido de prisão do ex-deputado, após a apresentação das informações de saúde e sobre o tratamento de Jefferson dentro da unidade prisional.

O ex-deputado federal Roberto Jefferson foi preso em outubro de 2022, pouco antes do segundo turno das eleições, depois de ter publicado nas redes sociais um vídeo criticando a ministra do STF Cármen Lúcia. Ele, porém, recebeu os agentes da Polícia Federal com disparos de arma de fogo e ataques a granadas, em Comendador Levy Gasparian, cidade em que morava no interior do Rio. Jefferson atendeu à voz de prisão horas depois da chegada dos agentes.

