A- A+

BRASIL PGR pede condenação de ex-primeira-dama da Paraíba por participação no 8 de janeiro Pâmela Bório levou seu filho com o ex-governador Ricardo Coutinho às manifestações, motivo que levou o político a pleitear a guarda do menino na justiça

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, nesta segunda-feira (26), a condenação da ex-primeira-dama da Paraíba, Pâmela Bório, por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Desde o ano passado, a ex-mulher do ex-governador Ricardo Coutinho (PT) responde, no Supremo Tribunal Federal (STF), por cinco crimes, entre eles tentativa de golpe de Estado e dano ao patrimônio público.

De acordo com o despacho assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, Pâmela teria atuado como executora material das invasões”. “Pâmela Monique Cardoso Bório foi denunciada como executora material dos crimes [...] invadiu as sedes dos Três Poderes da República em Brasília/DF e depredou bens públicos”, diz em trecho.





O procurador também destacou que Pâmela levou o filho menor de idade aos ataques. Em um vídeo publicado nas redes sociais, ela pergunta: “Estamos fazendo o que aqui?”, e o menino, então com 12 anos, responde: “Estamos fazendo história... tirar o Brasil da mão do comunismo tirano.” A presença do filho nas manifestações foi contestada na Justiça por Ricardo Coutinho, que solicitou a sua guarda.

Nas redes sociais, Pâmela compartilhou fotos e vídeos no interior do Congresso Nacional, ao lado de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ela aparece filmando o local acompanhada do filho.

A ex-primeira-dama alegou que sua presença teve caráter de “cobertura jornalística”, já que é formada em jornalismo pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Ela também declarou que o filho não estaria com ela, mas de férias com os tios. A PGR, porém, contesta essa versão:

“A narrativa, no entanto, não se coaduna com os elementos de prova acostados aos autos, que denotam a ativa contribuição de Pâmela [...].

Pâmela Bório foi apresentadora de telejornais em afiliadas da Rede Globo e do SBT entre 2001 e 2010. Em 2008, foi eleita Miss Bahia. No ano seguinte, iniciou um relacionamento com Ricardo Coutinho, com quem se casou em 2011 e se divorciou em 2015. Desde então, os dois protagonizam diversas disputas judiciais.

Em 2015, Pâmela registrou uma queixa por agressão contra o ex-marido, que originou uma ação judicial em janeiro de 2018. Segundo o processo, ela afirmou ter sido agredida por duas parentes de Coutinho durante uma discussão. Também em 2018, ela foi acusada de danificar um portão ao invadir a granja do ex-governador, mas foi absolvida do crime de dano qualificado, após alegar que tentava deixar o local rapidamente por temer agressões.

Veja também