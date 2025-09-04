Qui, 04 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta04/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TRAMA GOLPISTA

PGR pede condenação do "núcleo 4" da trama golpista

Os réus foram denunciados por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado

Reportar Erro
PGR pede condenação do "núcleo 4" da trama golpistaPGR pede condenação do "núcleo 4" da trama golpista - Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu a condenação dos sete réus do "núcleo 4" da trama golpista. O grupo é acusado de espalhar desinformação contra urnas eletrônicas e instituições e de promover ataques virtuais contra militares que não aderissem ao plano de golpe.

Nas alegações finais apresentadas ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 3, a Procuradoria pediu a condenação de Ailton Gonçalves Barros, Angelo Martins Denicoli, Carlos César Moretzsohn Rocha, Giancarlo Gomes Rodrigues, Guilherme Marques Almeida, Marcelo Bormevet e Reginaldo Vieira de Abreu.

Os réus foram denunciados por organização criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Leia também

• "O velho não está bem", diz Carlos Bolsonaro no segundo dia do julgamento do pai

• Moraes abrirá próxima fase de julgamento com voto sobre conduta de Bolsonaro e mais 7 réus

• Em julgamento de Silveira, Fux defendeu que crimes contra a democracia não podem ser anistiados

Veja quem são os réus do núcleo 4:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter