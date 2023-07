PGR pede informações à PF sobre agressões sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou à Polícia Federal informações sobre as agressões sofridas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, e seu filho, na Itália. O Ministério Público Federal (MPF) afirma que tomará as medidas cabíveis a respeito do caso.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, que está fora do Brasil, enviou mensagem ao magistrado e manifestou solidariedade. Aras considera repulsiva essa agressão, que se agrava, segundo ele, ao atingir a família do ministro.

Nesta sexta-feira, um grupo de três brasileiros hostilizou Moraes aeroporto internacional de Roma. O ministro foi xingado de "bandido, comunista e comprado" por uma mulher. Depois, um homem, teria agredido fisicamente o filho do magistrado com um tapa, segundo relatos obtidos pela coluna de Malu Gaspar.

