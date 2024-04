PGR pede inquérito contra Luciano Bivar por suposta ameaça contra Rueda

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a abertura de um inquérito para investigar se o deputado federal Luciano Bivar (União Brasil-PE) realizou uma ameaça contra o presidente do partido, Antonio Rueda.

O parecer foi apresentado em uma petição protocolada no STF pela defesa de Rueda, pedindo a investigação do colega de partido. O relator, que decidirá sobre o pedido da PGR, é o ministro Nunes Marques.

Os dois políticos protagonizam uma disputa pelo controle do União Brasil. Rueda foi eleito em fevereiro para substituir Bivar na presidência do partido. A posse seria em junho, mas foi antecipada para o mês passado após o deputado federal ser afastado pelas supostas ameaças.

Ao STF, a defesa de Rueda relatou uma suposta fala sobre a contratação de pistoleiros para matá-lo. O relato teria sido feito por um empresário que teria ouvido Bivar falar isso ao telefone com uma terceira pessoa, não identificada.

No documento, a defesa do presidente do União Brasil relata ainda outra suposta declaração de Bivar considerada como ameaça, de que teria separado R$ 20 milhões para acabar com a vida do ex-aliado. A fala, segundo cita a representação, foi presenciada pelo presidente da Câmara de São Paulo, vereador Milton Leite (União Brasil).

No mês passado, Bivar chamou a acusação de "ardil fantasioso".

