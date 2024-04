PGR pede inquérito para investigar tapa de Quaquá em deputado bolsonarista

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) solicitou a abertura de um inquérito para investigar o episódio no qual o deputado federal Washington Quaquá (PT-RJ) deu um tapa no também deputado Messias Donato (Republicanos-ES). Donato registrou ocorrência e se disse vítima de injúria real, que ocorre quando há uma agressão física.

A briga ocorreu em dezembro do ano passado, durante sessão de promulgação da Reforma Tributária no plenário da Câmara, quando parlamentares da base e da oposição discutiam, em meio à presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Ao pedir a abertura do inquérito, a PGR também solicitou que seja aberta a possibilidade do parlamentar petista "preste as informações que julgar pertinentes". O órgão ainda quer que o vídeo do momento seja preservado.

Em nota na época do episódio, Quaquá afirmou que a "reação foi desencadeada por uma agressão anterior".

"O deputado proferia ofensas contra o presidente da República quando liguei a câmera do celular com a intenção de produzir prova para um processo. Fui então empurrado, e tive o braço segurado para evitar a filmagem. Nunca utilizo a violência como método, mas não tolero agressões verbais ou físicas da ultra direita, e sempre reagirei para me defender. Bateu, levou", afirmou o deputado.

No dia seguinte da discussão, Donato discursou na Câmara e afirmou que sofreu com crises de choro e insônia.

— Passei a noite em claro, tive crises de choro, a minha família me viu sendo agredido, sou pai. Se nunca houve cassação por quebra de decoro, este caso deve servir como exemplo no Conselho de Ética. Senão, vamos abrir um precedente para que outros parlamentares ajam desta maneira. O plenário da Câmara não é octógono de MMA — completou.

