Queixa PGR pede que STF receba queixa de Bolsonaro contra Janones por "miliciano, ladrão de joias" Deputado afirmou que o ex-chefe do Executivo seria o "responsável pela morte de milhares de pessoas na pandemia"

O vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand Filho, defendeu que o Supremo Tribunal Federal receba queixa-crime do ex-presidente Jair Bolsonaro e investigue o deputado André Janones (Avante-MG) por supostos crimes contra a honra. Bolsonaro acionou Janones no Supremo Tribunal Federal após ser chamado de ‘miliciano, ladrão de joias, ladrãozinho de joias, bandido fujão, assassino’.



O deputado também afirmou que o ex-chefe do Executivo seria o "responsável pela morte de milhares de pessoas na pandemia".





Na queixa-crime, Bolsonaro pede que Janones seja investigado e condenado por supostos crimes contra a honra - calúnia e injúria (por cinco vezes). Ainda requereu que o deputado tenha que pagar uma indenização pelos danos causados, no valor mínimo de R$ 20 mil por cada ofensa.



A avaliação de Hindemburgo é que, ao tratar Bolsonaro "por miliciano, ladrão de joias, bandido fujão e assassino" e atribuir eo ex-presidente milhares de mortes na pandemia, o deputado, ‘em tese, ultrapassou os limites da liberdade de expressão e os contornos da imunidade parlamentar material’.



"O contexto parece completamente estranho ao debate político, associando-se apenas à intenção de atingir a pessoa contra quem as palavras foram dirigidas", argumentou o vice-procurador.

