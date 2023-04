A- A+

A Procuradoria Geral da República desistiu nesta segunda-feira (17) do pedido de arquivamento de um inquérito aberto para apurar supostas ofensas feitas pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO) ao ministro Gilmar Mendes e denunciou o senador por crime de calúnia ao Supremo Tribunal Federal (STF).

A denúncia ocorre no mesmo dia em que a PGR denunciou o também senador Sergio Moro por ofensas ao decano da Corte.

Em entrevista dada por Kajuru à rádio Jovem Pan em 10 de agosto de 2020, o parlamentar afirmou que palestras realizadas por Mendes seriam "venda de sentença" e usado termos pejorativos para fazer referência ao ministro do STF.

"Ao atribuir falsamente a prática do crime de corrupção passiva ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Ferreira Mendes, o denunciando agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta Corte do país", escreveu a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo.

No início de abril, ao pedir o arquivamento da denúncia, Lindôra afirmou que o ministro do STF não havia se manifestado sobre o interesse em processar o senador.

Agora, a PGR afirma que tomou conhecimento que houve manifestação de Gilmar Mendes enviada à Presidência do STF no dia 19 de março.

