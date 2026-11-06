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Brasil PGR se manifesta contra pedido para soltar primo de Vorcaro Segundo o Ministério Público Federal, não houve mudança do quadro de Felipe que justifique uma revogação da prisão

A Procuradoria-Geral da República defendeu a manutenção da prisão preventiva de Felipe Vorcaro, primo do banqueiro Daniel Vorcaro e apontado como operador do caso Master. Segundo o Ministério Público Federal, não houve mudança do quadro de Felipe que justifique uma revogação da prisão.

O parecer assinado pelo procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi enviado a Fachin um dia depois de o ministro do STF pedir manifestações do órgão sobre sobre pedidos de liberdade feitos por Felipe e por Henrique Vorcaro, pai do ex-dono do Banco Master. No despacho, o ministro lembrou que é preciso reavaliar a necessidade de manutenção das prisões preventivas periodicamente e destacou solicitações das defesas, pela revogação das detenções.

No caso de Felipe, Fachin pediu manifestação da PGR sem fixar um prazo para que o órgão devolvesse o parecer. Já com relação a Henrique, o Ministério Público Federal só vai se manifestar depois que a Direção-Geral do Complexo Penitenciário Nelson Hungria, onde o empresário está preso se manifestar sobre seu estado de saúde e a assistência médica prestada pelo presídio.

A prisão onde Henrique está custodiado terá três dias para prestar as informações. Depois a PGR terá 15 dias para dar seu parecer sobre a prisão do pai de Vorcaro. No caso de Henrique, a defesa reiterou o pedido de soltura alegando que o empresário tem diverticulite recorrente e teve uma crise emergencial na prisão. O pedido é para que Henrique fique em prisão domiciliar, considerando seu "grave e progressivo quadro de saúde".

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