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justiça PGR se manifesta pela manutenção de prisões de Vorcaro e operador do banqueiro Procuradoria-Geral da República também opinou pela mesma medida contra Henrique Vorcaro, pai do dono do Master

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A Procuradoria-Geral da República (PGR) reiterou nesta segunda-feira o parecer a favor da manutenção das prisões preventivas do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, de seu pai, Henrique Vorcaro, e do operador do banqueiro Fabiano Zettel.

O posicionamento consta de manifestação encaminhada ao presidente do STF, Edson Fachin.

No documento, Gonet se posicionou sobre uma série de temas, em especial contra a investigação do ministro André Mendonça por abuso de autoridade, como havia sugerido o colega Alexandre de Moraes.

O PGR ainda tratou de pedidos apresentados a Fachin por investigados do caso Master.

Entre essas solicitações estavam pedidos dos advogados de Vorcaro, de seu cunhado e de seu pai, para que fossem revogadas suas prisões preventivas.

Gonet destacou que já havia se manifestado sobre os pedidos, em julho e em agosto. Segundo o PGR não há por que mudar a posição "neste momento".

Mesma posição foi reiterada em relação ao pedido do advogado Daniel Lopes Monteiro, suposto operador de Vorcaro.

Ainda segundo Gonet, as solicitações, na verdade, tratam da apreciação dos pedidos de soltura em si, vez que o inquérito do Master está parado desde que a investigação foi encaminhada por Mendonça a Fachin, a pedido do próprio presidente do STF.

Nessa linha, o PGR destacou que a análise dos pedidos tem a ver com a "fixação de quem haverá de analisá-los".

As defesas de Vorcaro e seus parentes pedia que o inquérito fosse remetido de volta a Mendonça para que ele analisasse os pedidos de soltura.

No entanto, para Gonet, as decisões, especialmente as de maior urgência, devem ser tomadas pelo presidente do STF.

Ainda segundo o PGR, eventuais recursos pendentes no caso Master devem ser analisados pelo plenário do Supremo.

Os investigados do caso Master pediram que Fachin revisasse a suspensão dos processos no qual foram decretadas suas prisões.

Essa suspensão tem relação com a decisão em que o presidente do Supremo determinou a remessa de todos os procedimentos relacionados às investigações sobre a fraudes do Banco Master (Operação Compliance Zero) e as fraudes ao INSS (Operação Sem Desconto) a seu gabinete.

A determinação foi expedida quando o presidente do STF assumiu a relatoria do procedimento sobre as mensagens enviadas por Vorcaro ao ministro Alexandre de Moraes.

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