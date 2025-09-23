A- A+

LEP PGR se manifesta pela progressão de Daniel Silveira para o regime aberto Decisão final caberá ao ministro Alexandre de Moraes

O Ministério Público Federal se manifestou favoravelmente ao pedido de progressão de regime feito pelo ex-deputado Daniel Silveira, condenado por crimes relacionados a ataques às instituições democráticas.

Em parecer assinado pelo vice-procurador-geral da República, Hindemburgo Chateaubriand, a PGR reconheceu que Silveira preenche os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal (LEP) para migrar do regime semiaberto para o aberto.

A manifestação ocorre em resposta ao despacho de 19 de setembro do Supremo Tribunal Federal (STF),em que o ministro Alexandre de Moraes solicitou análise sobre o pedido.

Segundo a lei, a progressão de regime para pessoas presas condenadas por crimes com grave ameaça exige o cumprimento de ao menos 25% da pena, além de comprovação de boa conduta carcerária.

No caso de Silveira, a PGR atestou que o lapso temporal foi alcançado e que a ficha disciplinar demonstra comportamento satisfatório.

“Considerando que o requerente atingiu o lapso temporal exigido e demonstra comportamento satisfatório, o Ministério Público Federal manifesta-se pelo deferimento do pedido”, diz o documento da PGR.

Silveira cumpre pena por incitação à violência contra ministros do STF e por promover ataques às instituições democráticas. A decisão final sobre a progressão caberá a Moraes.

