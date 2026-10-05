Piauí reelege Rafael Fonteles como governador no primeiro turno
Candidato do PT obteve 70,16% dos votos válidos, segundo dados do TSE
Rafael Fonteles (PT) foi reeleito governador do Piauí neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do PT obteve 70,16% dos votos válidos, o equivalente a 1.180.667 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Até as 19h29, 83,43% das urnas haviam sido totalizadas no estado. Com o resultado, ele está matematicamente eleito.
Ribeiro ficou à frente de Joel Rodrigues (PP), que recebeu 28,20% dos votos (474.596).
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Na sequência, aparecem os seguintes candidatos:
Professor Gisvaldo (PSOL), 0,52%;
Dra. Lúcia Santos (PSDB), 0,49%;
Elizeu Aguar (Novo), 0,27%;
Geraldo Carvalho (PSTU), 0,10%;
Santiago Belizário (UP), 0,09%;
Lourdes Melo (PCO), 0,07%;
Professor Jurity (DC), 0,05%;
Ravenna da Inclusão (Democrata), 0,04%.
A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo do Piauí.
Eleito o governador mais jovem do Piauí em 2022, Rafael Fonteles é bacharel em matemática pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Atualmente com 41 anos, é natural de Teresina e mestre em economia matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (Impa).
Fonteles é professor e ocupou o cargo de secretário estadual da Fazenda do Piauí, presidindo o Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) de 2019 a 2021
Nas suas redes sociais, o governador agradeceu à população por dar mais uma vez um voto de confiança.
"Nosso trabalho vai continuar, pensando em todos e todas, sem deixar ninguém para trás", afirmou.