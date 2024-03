Pimenta diz que imóveis do Alvorada encontrados estavam ''danificados'' e ''muito estragados''

A- A+

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, afirmou que “muitos” dos 261 móveis do Palácio da Alvorada localizados estavam danificados e estragados. O ministro atribuiu a informação do desaparecimento dos itens, encontrados em "dependências diversas" do palácio, a um relatório do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

— No processo da transição, foi feito um inventário de todos os itens que fazem parte do patrimônio do Alvorada. Esse documento é um relatório que foi elaborado pelo governo Bolsonaro, entregue no dia 4 de janeiro (de 2023). E é esse documento do governo Bolsonaro que informa que 261 itens que fazem parte do patrimônio do Palácio da Alvorada não foram encontrados — disse Pimenta a jornalistas nesta quinta-feira, 21.

O ministro sustentou a informação da Secretaria de Comunicação Social do governo de que os móveis foram encontrados ao longo do ano passado em dependências da residência. As buscas pelas peças foram encerradas em setembro do ano passado.

— Não havia nenhum tipo de controle (...) ao longo do ano nós conseguimos encontrar esses itens. Muitos desses itens, inclusive, eram itens que estavam danificados, eram móveis que estavam muito estragados, espalhados por depósitos — comentou.

Na primeira semana de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a primeira-dama Janja abriu as portas do palácio e mostrou infiltrações, janelas quebradas e casos de má-conservação do patrimônio presidencial. Entre os problemas identificados pela nova gestão, estava também o desaparecimento de algumas peças do mobiliário. Na época, Lula sugeriu que os itens teriam sido levados por Bolsonaro.

— Se fosse um cidadão, não teria conseguido entregar uma casa para a imobiliária — disse Pimenta sobre o ex-presidente.

Ele também rebateu a acusação de Bolsonaro, que afirmou nas redes na quarta-feira que “Lula incorreu em falsa comunicação de furto”:

— O Bolsonaro, que levou as jóias do patrimônio da União, que vendeu nos Estados Unidos os presentes do povo brasileiro, não tem nenhuma credibilidade, nenhuma moral para emitir opinião sobre esse assunto.

Onde estavam os móveis encontrados no Alvorada?

A informação de que as 261 peças foram encontradas nas "dependências diversas" do palácio foi revelada pela Folha e confirmada pelo Globo. No início de 2023, a Presidência já havia localizado 83 móveis. Em janeiro daquele ano, o presidente Lula, durante um café da manhã com jornalistas, sugeriu que as peças teriam sido levadas por Bolsonaro.

Quanto foi gasto com móveis no Alvorada?

Por conta da ausência de alguns itens e o mau estado de conservação de outros, a Presidência afirmou que novos móveis teriam de ser adquiridos e gastou, no ano passado, R$ 196.770 com seis peças de móveis para a decoração da suíte presidencial do Palácio da Alvorada. Parte das compras — uma cama, dois sofás e duas poltronas — foram feitas em uma loja de decoração em Brasília, com um colchão “king size” sendo adquirido em outra loja.

