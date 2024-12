A- A+

PRESIDENTE LULA Pimenta: Lula deve ficar dois dias na UTI e depois ir para o quarto após cirurgia de emergência Planalto trabalha com a possibilidade de não haver afastamento oficial

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer cerca de 48 horas na UTI antes de ser transferido para um quarto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Lula foi submetido a uma cirurgia para drenar um hematoma na unidade de saúde nesta madrugada.

— Ele deverá permanecer aí em torno de 48 horas na UTI para depois ir para o quarto, e a gente espera que nesse prazo a gente já possa ter uma definição mais clara de quando é que o presidente vai poder retornar a Brasília — afirmou Pimenta em entrevista à Rádio Gaúcha.





Um exame de imagem mostrou que havia uma hemorragia na região que o petista feriu quando sofreu um acidente doméstico, em 19 de outubro. De acordo com boletim médico, o procedimento transcorreu sem intercorrências.

Segundo Pimenta, o Planalto trabalha com a possibilidade de "não haver afastamento oficial". O vice-presidente, Geraldo Alckmin, assume a agenda de Lula nesta terça.

O ministro da Secom ainda disse que o presidente se demonstrou sonolento e cansado no início da tarde de ontem. Ao final do dia, ele começou a sentir dor de cabeça, que o levou a fazer uma ressonância magnética no Sírio Libanês de Brasília e descobrir o hematoma.

Veja também

PRESIDENTE INTERNADO Mesmo com dor de cabeça há dias, Lula subestimou a gravidade do sintoma