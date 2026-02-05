A- A+

Eleições 2026 Pirarucu na panela e uísque de presente: os bastidores do jantar de Lula com líderes da base aliada Presidente se reuniu com deputados na Granja do Torno na noite dessa quarta-feira (4)

O pirarucu servido no jantar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com líderes da base aliada é parte de um presente do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, que no fim ano passado deu a Lula os peixes amazônicos. Os animais foram transportados de uma fazenda no interior de Minas Gerais, de caminhão, até Brasília.

No encontro com as lideranças, Lula contou, aos risos, que havia decidido colocar os peixes no lago da Granja do Torto. Como os animais cresceram e passaram a se alimentar de outros animais, inclusive filhotes de pato que vivem no lago, Lula decidiu que eles vão para a panela. Cada pirarucu pode chegar a medir até três metros e pesa, no geral, mais de 100 kg. Silveira também participou do jantar.

Vieram ao evento representantes de todos os partidos à exceção do PL e do Novo. A próxima confraternização de Lula com parlamentares, que deverá ser com senadores e realizada após o Carnaval, também terá um dos pirarucus dados por Silveira no cardápio. No encontro com os deputados, nesta quarta, o cardápio teve bacon de pirarucu, servido com arroz, pirão e farofa.

Antes de discursar, Lula escolheu tocar a música "Disparada", de Geraldo Vandré, e brincou com os presentes com partes da canção: "Prepare o seu coração / Pras coisas que eu vou contar / Eu venho lá do sertão (3x) / E posso não lhe agradar". Sorrindo, em clima de piada, o presidente disse que costuma pedir aos ministros para prepararem o coração antes de reuniões com ele. Na playlist do jantar, houve pelo menos mais uma música de Vandré: o ícone da resistência à ditadura "Para não Dizer que não Falei das Flores".

Além dos agradecimentos a Motta e aos líderes, o presidente fez uma menção à ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo. Lula elogiou a petista por seu "empenho, dedicação e disciplina". Gleisi, que não preparou discurso para a ocasião, foi instada a falar e reiterou os agradecimentos de Lula aos parlamentares da base.

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, esteve presente logo no início do evento, antes dos pratos serem servidos, mas não participou da refeição. Ela só retornou ao salão no final, depois da refeição, sentando-se ao lado de Lula, segundo líderes presentes.

Outro que recebeu um agradecimento especial de Lula foi o líder do PP, Doutor Luizinho (RJ). O presidente agradeceu que o parlamentar da sigla presidida pelo oposicionista Ciro Nogueira (PI) lhe tivesse dado de presente uma garrafa de uísque.

Participaram do encontro, além dos líderes convidados e de Silveira e Gleisi, os também ministros Rui Costa (Casa Civil), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais), Fernando Haddad (Fazenda), Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência) e Alexandre Silveira (Minas e Energia), além dos líderes do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).

