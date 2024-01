A- A+

acidente Piso cede durante entrevista coletiva de Tarcísio no interior de SP; veja vídeo Governador não ficou ferido e continuou conversa com jornalistas em outro local

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas(Republicanos), levou um susto nesta terça-feira. Enquanto concedia entrevista coletiva à imprensa, o piso da estrutura preparada para sediar a 17ª edição da Coopershow, em Cândido Mota (SP), cedeu.

Veja o vídeo abaixo:

Piso cede durante entrevista coletiva de Tarcísio no interior de SP; veja vídeo https://t.co/SVDA8YhfSb pic.twitter.com/I5K4KOYCcP — Folha de Pernambuco (@folhape) January 23, 2024

O governador estava cercado de aliados no momento do incidente, entre eles, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL). Apesar do grande buraco que se abriu no chão de madeira, Tarcísio não se feriu e continuou a conversa com jornalistas em outro local.

O governador viajou nesta terça-feira de manhã ao município de Cândido Mota, na região de Marília, para participar da abertura da 17ª edição da Coopershow, evento que promove inovação e sustentabilidade para o fortalecimento do agro paulista.

