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embaixada americana Pivô de crise, deputado americano é confirmado pelo Senado para embaixada dos EUA em Brasília No início da semana, governo americano revogou visto da diplomata Maria Luiza Viotti, que representa o Brasil em Washington, como retaliação por demora do Brasil em conceder agrément

O deputado estadual da Flórida Daniel Perez foi confirmado, nesta sexta-feira, como nome para comandar a embaixada dos Estados Unidos em Brasília pelo Senado americano.

Anunciado como escolha do presidente Donald Trump para o cargo, Perez se tornou pivô de uma crise diplomática pela demora do governo brasileiro em comunicar aos EUA a aceitação do nome, procedimento conhecido como agrément.

Perez recebeu 51 votos a favor e 47 contrários. No início dessa semana, o governo dos EUA anunciou a revogação do visto da embaixadora do Brasil em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti, como retaliação pela demora na concessão do agrément.

A decisão escalou a crise diplomática, que atingiu patamar "sem precedentes" na história da relação bilateral, segundo avaliam especialistas.

O procedimento adotado pelos EUA ao anunciar a escolha de Perez inverteu o costume diplomático, gerando incômodo no governo brasileiro. Tradicionalmente, o agremént é concedido antes do anúncio oficial do nome indicado para ser o novo embaixador.

No caso, a decisão de Trump de indicar o parlamentar republicano foi publicizada ainda em junho. Desde então, as autoridades americanas passaram a cobrar do Brasil a concessão do agrément.

Os Estados Unidos estão sem embaixador no Brasil desde a posse de Donald Trump, que deu início ao seu segundo mandato em janeiro do ano passado. A última diplomata americana a ocupar a função foi Elizabeth Bagley, alinhada ao governo do democrata Joe Biden.

Desde que ela deixou a função, o principal representante americano no país era o encarregado de negócios Gabriel Escobar. Em julho, uma nova diplomata assumiu a função.

"Apostas altas e oportunidades reais"

Daniel Perez foi sabatinado por uma comissão do Senado dos EUA em meados de junho. Em sua fala na audiência, o republicano disse que organizações criminosas no país representam "desafios reais de segurança" e que o país detém "vastas reservas de minerais críticos essenciais" para a economia e segurança nacional dos EUA.

"As apostas são altas e as oportunidades são reais", diz Perez no depoimento apresentado aos senadores que compõem a comissão. Ele afirma que o Brasil situa-se "no centro do comércio, da energia e da infraestrutura do hemisfério", após fazer a referência aos minerais críticos.

Ao descrever os "desafios reais de segurança" enfrentados pelo país, o americano citou "organizações criminosas transnacionais que alimentam os fluxos de drogas, ameaçando comunidades americanas".

A declaração de Perez está alinhada à decisão recente do Departamento de Estado dos EUA de classificar as facções Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas.

Em maio, quando o anúncio foi feito, o governo americano afirmou que a influência e redes ilícitas relacionadas aos dois grupos "estendem-se muito além das fronteiras do Brasil, por toda a nossa região e até o nosso país".

No depoimento, Perez coloca também entre os desafios "a presença crescente de potências externas competindo por influência em toda a região". Ele acrescenta que entre suas prioridades frente à representação diplomática estarão pautas econômicas, como comércio, e o combate ao crime organizado.

— A maneira como os Estados Unidos se relacionarem com o Brasil nos próximos anos terá enorme importância. Minhas principais prioridades (...) serão a proteção dos cidadãos americanos no Brasil, o avanço de nossos interesses nacionais em comércio e investimento, o combate ao tráfico de drogas e ao crime transnacional, e a construção de parcerias resilientes que beneficiem a economia e o trabalhador americanos — disse o deputado.

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