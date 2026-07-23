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ELEIÇÕES 2026 Pivô de crise no bolsonarismo, Ciro Gomes diz estar 'honrado' com formalização de apoio do PL no CE Embate na legenda posicionou publicamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra o presidenciável Flávio Bolsonaro

O candidato ao governo do Ceará Ciro Gomes (PSDB) foi às redes sociais nessa quarta-feira agradecer o apoio do PL à sua postulação ao Executivo estadual. O tucano disse estar "profundamente honrado" com a homologação da aliança e reunindo forças para o combate à violência e à corrupção. A postulação de Ciro foi pivô de um embate na legenda, que posicionou publicamente a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro contra o presidenciável Flávio Bolsonaro.

No vídeo, Ciro acena ao presidente estadual do PL, André Fernandes, e ao deputado estadual Alcides Fernandes, que deve compor a chapa de Ciro em uma das vagas ao Senado.

— Nosso estado está passando por um momento muito grave. Nos últimos doze anos, o Ceará viu disparar a violência e a corrupção. O governo do estado abandonou o nosso povo. Esse problema pede que sejamos capazes, como o PL está demonstrando de forma exemplar, de colocar de lado nossas diferenças — afirmou Ciro.





O tucano disputa o Palácio da Abolição contra o governador petista Elmano de Freitas, que tem o senador Cid Gomes na chapa. A homologação da candidatura de Ciro ocorreu na segunda-feira durante convenção, que também confirmou as postulações de 23 candidatos à Câmara dos Deputados e de 45 a Assembleia Legislativa.

O tucano aguarda a realização das convenções de outras legendas de oposição ao governo petista para definir a composição da chapa. O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) deve ser o vice, enquanto o ex-deputado federal Capitão Wagner (União) e Alcides são cotados para o Senado.

Crise no PL

A crise pelo apoio ao tucano começou em maio deste ano, quando André Fernandes anunciou o apoio a Ciro afirmando que "toda ajuda é bem-vinda" para derrotar a gestão do PT". Para justificar a decisão, o parlamentar lembrou que já trocou críticas recíprocas com o tucano, mas ponderou que as diferenças "sempre irão existir".

A primeira manifestação pública de Michelle contra a aliança ocorreu justamente durante o lançamento da pré-candidatura de Girão ao governo do estado. Àquela altura, André justificava ter tido o aval do ex-presidente Jair Bolsonaro para buscar a composição com Ciro.

A ex-primeira-dama também compartilhou um vídeo em que Ciro defende que o ex-presidente era um homem "quase doente" e "burro", com capacidade intelectual "curta". Para Fernandes, no entanto, a nova composição política significa a "coragem de agir" em nome dos cearenses.

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