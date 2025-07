A- A+

BRASIL Pix vai de crise a oportunidade para Lula em seis meses; veja estratégia do governo Na esteira de investigação dos EUA, governo aposta na defesa do modelo de pagamento e se organiza nas redes

Gatilho para o início da queda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de avaliação de governo, o Pix foi, em seis meses, de crise a oportunidade para o petista, na esteira da investigação comercial dos Estados Unidos sobre o modelo de transferência.

Nas redes sociais, o Palácio do Planalto chegou a bradar que “o Pix é nosso, my friend” e que “parece que nosso Pix vem causando um ciúme danado lá fora”, enquanto Lula disse em pronunciamento que não aceitará ataques a esse “patrimônio do nosso povo”. Agora, petistas se organizam em grupos para reforçar a narrativa na arena digital.

Em meados de janeiro, a distorção de uma medida da Receita Federal que envolvia o Pix virou uma dor de cabeça para Lula, com acusações de que ele queria taxar a ferramenta. Com engajamento superlativo, o famoso vídeo do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o epicentro da disputa e do emparedamento do presidente, que colocou em curso nas últimas semanas uma campanha para exaltar o Pix.

Como adiantou o colunista Lauro Jardim, do GLOBO, a Secretaria de Comunicação Social (Secom) planeja apostar na defesa do modelo de transferência como uma das bandeiras da gestão. O movimento se dá na esteira do discurso de soberania nacional reforçado por Lula desde que Trump começou a ameaçar o país com tarifas e sanções.

O mapeamento de grupos de WhatsApp formados por aliados do governo para alinhar a estratégia de guerra digital mostra que, nos últimos dias, o apoio ao Pix ganhou tração. “Atenção para a missão! Tá rolando um post importante sobre a tentativa dos EUA de pressionar o Brasil E sabemos que o alvo da vez é o Pix. Sim, o nosso Pix!”, convocou uma coordenadora na semana passada.

A mensagem continha o link de uma publicação do Instagram oficial do governo que defendia a negociação de outros tópicos com o governo americano, mas sem dar margem para qualquer mudança no Pix: “Seguimos buscando todos os canais e não vamos desistir de negociar com os Estados Unidos para evitar a tarifa de 50% anunciada sobre nossos produtos. É legítimo e desejável que países soberanos debatam questões comerciais. Mas se o problema for o Pix... No way”, diz o texto.

“Ele é um orgulho nacional, um exemplo para o mundo e vai continuar exatamente do jeitinho dele: gratuito, seguro e ajudando o povo brasileiro a tocar a vida.”

Criado por figuras do PT a fim de concentrar apoiadores do governo, o chamado Clube de Influência do Lula deu início, no mês passado, a um método mais organizado de comunicação nas redes. Nos grupos, a mobilização voltada para o Pix foi batizada de “Defenda o Pix, defenda o Brasil”.

Nos dois primeiros dias depois do anúncio da investigação comercial contra o Brasil, 15 e 16 de julho, as hashtags “Pix é do Brasil” e “BolsoTrump” tiveram 173 mil menções no X, distribuídas por 22 mil perfis, segundo levantamento da plataforma Brandwatch. Desse montante, no entanto, 50% ficaram concentrados em mil perfis — que chegaram a postar mais de 300 vezes por hora, num indício de comportamento automatizado, não orgânico, como mostrado pelo GLOBO.

Adesão à ferramenta

Pesquisa Radar Febraban de setembro do ano passado, feita pelo Ipespe, identificou que o Pix é aprovado por 95% dos brasileiros e tem a melhor nota entre todos os meios de pagamento testados — à frente, em ordem, dos cartões de débito e crédito, das transferências TED e do cheque bancário.

Professor da UFRJ, o cientista político Josué Medeiros é da tese de que o movimento de Trump contra o Brasil entregou a Lula a prerrogativa de valorizar os símbolos nacionais — e o Pix entrou no pacote.

— O principal apelo do Pix é que ele é seguro e fácil para a dinâmica da nossa economia popular. É uma mão na roda. Quando teve a crise do Pix, o problema do governo não foram as fake news em si, embora tivesse também. O centro da preocupação das pessoas era mexer na dinâmica, que é simples — afirma

Os números de utilização do Pix no país são impressionantes, como evidencia pesquisa do Google divulgada este mês. Em 2019, 43% dos brasileiros usavam dinheiro físico, percentual que caiu para 6% no ano passado. Em vigor desde 2020, o método digital de pagamento já foi usado por 93% da população adulta, sendo o mais frequente para 62%. Dentro do universo de dependentes da ferramenta, há os empreendedores, segmento sempre apontado como dificuldade para o PT.

Veja também