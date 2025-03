A- A+

anistia PL ameaça obstrução e marca conversa sobre anistia com Motta Sóstenes Cavalcante disse que nove partidos declararam apoio à matéria

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), afirmou que o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), se reunirá na próxima terça-feira com líderes de nove partidos que estariam apoiando o projeto de lei da anistia aos acusados pela tentativa de golpe no 8 de janeiro de 2023.

Sóstenes afirmou que o objetivo é incluir a urgência da proposta na pauta da semana seguinte. Caso isso não ocorra, a legenda passará a realizar obstrução em plenário.

Entre outras ações amparadas no regimento, a obstrução ocorre quando um partido ou grupo de partidos se nega a registrar presença de seus deputados, deixando o quorum da sessão abaixo do necessário e inviabilizando a sessão em plenário.

O PL é a maior bancada da Casa, com 92 deputados.

— Sairemos da reunião de terça-feira com a decisão de colocar na pauta da reunião de líderes de quinta, com análise de urgência e mérito na semana seguinte — afirmou Sóstenes.

O líder do PL afirma que estão de acordo com a anistia: União, PP, Republicanos, PSD, Podemos, Novo, PSDB e Solidariedade

