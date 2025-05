A- A+

PARTIDO PL anuncia seminário de comunicação com Bolsonaro e Michelle e apoio do Google e da Meta Big techs darão suporte técnico ao 2º Seminário Nacional de Comunicação do partido do ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltará a participar de eventos públicos fora de Brasília pela primeira vez desde sua internação. Como mostrou a colunista do Globo Bela Megale, o reencontro com a militância ocorrerá no 2º Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal, marcado para o dia 30 de maio, em Fortaleza. O evento contará com apoio técnico das big techs Meta e Google.

O suporte oferecido pelas empresas não envolve patrocínio direto ou qualquer tipo de repasse financeiro. Funcionários das plataformas estarão presentes para orientar os participantes sobre o uso de ferramentas digitais.



Com foco em Inteligência Artificial (IA) e suas aplicações na política, o seminário pretende capacitar integrantes e apoiadores da legenda no uso de tecnologias voltadas a produção de conteúdo, análise de dados e comunicação estratégica.

De acordo com o material de divulgação oficial, o evento busca reunir “profissionais, big techs e estrategistas para mais uma edição dedicada ao fortalecimento da comunicação política de direita”. O objetivo é alinhar diretrizes para uma atuação “mais integrada, estratégica e eficiente nas redes, na imprensa e nos territórios”.

Além de Bolsonaro, são esperadas as presenças de figuras centrais do partido, como o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), principal articulador digital do ex-presidente; a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, apontada como possível candidata nas eleições de 2026; o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto; o senador Rogério Marinho (PL-RN); e o deputado estadual Carmelo Neto, presidente do diretório estadual do partido no Ceará.

Questionado sobre a presença no seminário, o Google informou, por nota, que participa de diversos eventos do gênero no Brasil: “Ao longo dos últimos anos, o Google ministrou treinamentos para organizações pelo país, incluindo partidos políticos de todos os campos, órgãos públicos, empresas e empreendedores”, afirmou a empresa. A Meta não respondeu até a publicação desta reportagem.

Esta será a segunda edição do seminário promovido pelo PL com suporte técnico das big techs. A primeira foi realizada em fevereiro, em Brasília, com foco nas estratégias eleitorais de 2026. O evento reuniu nomes do núcleo duro do partido e especialistas em comunicação digital.

