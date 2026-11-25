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PRESIDÊNCIA DA CÂMARA PL busca candidato no Centrão para enfrentar Motta, que corteja deputados recém-eleitos Presidente da bancada ruralista e correligionário do atual comandante da Câmara, Pedro Lupion é cotado por bolsonaristas; votação do projeto das big techs amplia tensão com a oposição

Enquanto o PL tenta construir uma candidatura de fora do partido para enfrentar Hugo Motta (Republicanos-PB) na disputa pela presidência da Câmara, o atual comandante da Casa tem aproveitado a semana de ambientação dos deputados recém-eleitos para ampliar sua interlocução com a bancada que tomará posse em fevereiro.

Do outro lado, bolsonaristas passaram a defender o nome do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion (Republicanos-PR), integrante do mesmo partido de Motta.

As movimentações ocorrem em meio a um novo foco de tensão entre o presidente da Câmara e a oposição. Motta tem sinalizado reservadamente que pretende levar ao plenário, na próxima terça-feira, o projeto que regulamenta as big techs, alvo de resistência dos bolsonaristas.

Integrantes do PL avaliam que a condução da pauta legislativa pelo presidente da Casa contrasta com os esforços para conquistar o apoio da sigla à sua reeleição.

"A análise ficará para a próxima semana. Talvez apresentaremos um novo relatório", disse o relator, Aliel Machado (PV-PR).

A busca por um candidato de outra legenda parte da avaliação de integrantes da oposição de que, mesmo com a maior bancada da próxima legislatura, o PL teria dificuldades para atrair votos de outros partidos com um nome próprio. As conversas ainda são incipientes, mas a estratégia é defendida pelo líder da sigla na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), que esteve com Lupion nesta terça-feira.

"Pode ser o Lupion. Iniciamos as conversas, mas ainda vamos trabalhar muito por isso", afirmou Sóstenes.

O deputado Carlos Jordy (PL-RJ) também defende que o partido amplie as negociações para além da bancada bolsonarista.

"Acho que no PL não tem um nome que seja capaz de unir votos. Precisamos expandir. O Lupion pode ser um", disse.

Lupion comanda uma das frentes parlamentares mais influentes do Congresso e tem trânsito entre legendas de centro e de direita. Uma eventual candidatura abriria ainda uma disputa dentro do próprio Republicanos.

Lupion mantém conversas com integrantes da legenda. A expectativa entre bolsonaristas é que o deputado também converse com o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, ainda nesta semana. Em contrapartida, o presidente da bancada ruralista mantém uma boa relação com Motta, com quem também esteve na tarde desta terça-feira.

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) lançou sua candidatura à presidência da Câmara, mas integrantes da própria legenda avaliam reservadamente que ele teria dificuldades para angariar votos fora do partido. A busca por um nome do Centrão é uma tentativa de superar esse obstáculo e atrair parlamentares insatisfeitos com a atual gestão da Casa.

O PL, que elegeu 121 deputados, ainda não definiu oficialmente sua posição na disputa. Duas reuniões da bancada foram realizadas neste mês sem que houvesse consenso. Enquanto uma ala defende a negociação de espaços na estrutura da Câmara em troca do apoio à reeleição de Motta, outra rejeita um entendimento com o atual presidente.

Valdemar tem argumentado internamente que a ausência de um acordo com Davi Alcolumbre (União-AP) na eleição para a presidência do Senado, em 2025, deixou a legenda isolada na Casa. Entre os defensores de uma composição com Motta, há o receio de que o cenário se repita na Câmara, apesar do crescimento da bancada.

A ala mais ideológica do partido, por sua vez, tem usado a condução da agenda legislativa como argumento contra a aliança. A possibilidade de votação do projeto das big techs nesta terça-feira mobilizou integrantes da oposição, que passaram a questionar a disposição de Motta de atender aos interesses da bancada enquanto busca seus votos para a eleição de fevereiro.

Ofensiva sobre os novatos

Em paralelo às movimentações do PL, Motta intensificou nesta semana os contatos com os deputados que assumirão seus mandatos em fevereiro. A Câmara promove, entre terça e quarta-feira, atividades de ambientação dos recém-eleitos, com orientações sobre o funcionamento do Legislativo. Vinte deputados que vão estrear na Casa relataram ao GLOBO terem sido procurados por Motta. Um deles relatou que Motta se mostrou receptivo a sugestões e avaliou que o presidente tem buscado construir a imagem de “líder do sindicato da Câmara”.

Entre as instruções oferecidas aos futuros parlamentares estão explicações sobre gastos parlamentares, utilização de imóveis funcionais, processo legislativo e sistemas eletrônicos da Câmara. Os novatos já receberam seus crachás, mas ainda não escolheram os gabinetes que ocuparão na próxima legislatura.

Antes mesmo de concluírem essas etapas, porém, os recém-eleitos já estão sendo incorporados às articulações políticas da Casa. Além das conversas com os novatos, Motta também se reuniu com integrantes da bancada feminina.

A aproximação ocorre em paralelo às negociações conduzidas por Motta para viabilizar a destinação de R$ 3 milhões por parlamentar, incluindo os recém-eleitos, em recursos do Ministério da Saúde. Os novos deputados só poderão apresentar emendas individuais ao Orçamento de 2028.

A semana de ambientação também tem sido aproveitada pelas lideranças partidárias para estreitar relações com suas futuras bancadas. O PL promoveu uma confraternização e uma reunião na qual Sóstenes explicou aos eleitos o funcionamento da liderança da legenda. A Frente Parlamentar da Agropecuária, comandada por Lupion, também recebeu novos parlamentares nesta terça-feira.

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