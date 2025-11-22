Dom, 23 de Novembro

PRISÃO PREVENTIVA

PL classifica prisão de Bolsonaro como ''desnecessária'' e cita saúde debilitada

O partido informou que a defesa jurídica adotará todas as providências para reverter a decisão

Partido Liberal (PL) manifestou apoio ao ex-presidente Jair BolsonaroPartido Liberal (PL) manifestou apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O Partido Liberal (PL) manifestou "espanto" neste sábado, 22, com a ordem de prisão preventiva contra o ex-presidente da República Jair Bolsonaro. Em nota, a legenda classificou a medida como "desnecessária" e reiterou apoio ao ex-chefe do Executivo.

O comunicado destaca o estado de saúde de Bolsonaro, descrito como "debilitado" em consequência das cirurgias decorrentes do atentado sofrido em 2018.

O partido informou que a defesa jurídica adotará todas as providências para reverter a decisão.

A ordem foi expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendendo a um pedido da Polícia Federal (PF).

O magistrado justificou a medida citando violação no uso da tornozeleira eletrônica e "elevado risco de fuga".

Moraes mencionou a proximidade da residência de Bolsonaro com a Embaixada dos Estados Unidos e a fuga de aliados condenados.

A defesa do ex-presidente comunicou que busca acesso aos autos para compreender os motivos da determinação, que não marca o início do cumprimento de pena.

