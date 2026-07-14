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Eleições 2026 PL confirma Carlos Portinho como nome para disputa ao Senado no lugar de Cláudio Castro Castro tinha o plano de disputar o cargo sub judice, já que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico

O PL definiu o senador Carlos Portinho (PL-RJ) como um dos pré-candidatos da legenda ao Senado nas eleições deste ano. A definição veio em reunião com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Rio de Janeiro.



Portinho substituirá o governador Cláudio Castro (PL), que pretendia concorrer ao Senado, mas desistiu em maio, após se tornar alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga crimes envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

Castro tinha o plano de disputar o cargo sub judice, já que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico.

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