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Eleições 2026

PL confirma Carlos Portinho como nome para disputa ao Senado no lugar de Cláudio Castro

Castro tinha o plano de disputar o cargo sub judice, já que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico

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A definição veio em reunião com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Rio de JaneiroA definição veio em reunião com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Rio de Janeiro - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O PL definiu o senador Carlos Portinho (PL-RJ) como um dos pré-candidatos da legenda ao Senado nas eleições deste ano. A definição veio em reunião com Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no Rio de Janeiro.

Portinho substituirá o governador Cláudio Castro (PL), que pretendia concorrer ao Senado, mas desistiu em maio, após se tornar alvo da Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que investiga crimes envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro e o Banco Master.

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Castro tinha o plano de disputar o cargo sub judice, já que foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à inelegibilidade por abuso de poder político e econômico.

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