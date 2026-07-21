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Eleições 2026 PL convidará Milei para discursar em convenção de lançamento da candidatura de Flávio Presidente da Argentina participará de evento para oficializar a candidatura do senador à presidência da República neste final de semana

A participação do presidente da Argentina, Javier Milei, na convenção nacional do PL, marcada para este sábado, em São Paulo, deve ir além de uma presença protocolar. O partido convidará o presidente argentino para fazer um discurso durante o evento que oficializará a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

A informação foi confirmada pelo coordenador da campanha de Flávio, senador Rogério Marinho (PL-RN). Segundo ele, os detalhes da participação ainda estão sendo alinhados com a equipe do presidente argentino.

— Javier Milei será convidado a discursar no sábado. Estamos discutindo com o cerimonial dele — afirmou.

Além da participação na convenção, Milei terá um encontro reservado com Flávio e com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), na manhã de sábado. A expectativa é que o encontro seja um café da manhã antes do início do evento e servirá para uma conversa entre os três líderes. Na sequência, eles devem seguir juntos para a convenção do PL.

A campanha de Flávio trata a visita do presidente argentino como uma oportunidade para reforçar a agenda internacional do senador e demonstrar o apoio de lideranças conservadoras estrangeiras à sua candidatura. A expectativa dos aliados é que as imagens ao lado de Milei fortaleçam a narrativa de alinhamento entre a direita brasileira e governos conservadores da América Latina.

A aproximação entre Flávio e Milei ganhou força no fim do mês passado, quando o senador esteve em Buenos Aires para uma reunião de cerca de uma hora com o presidente argentino na Quinta de Olivos, residência oficial da Presidência. Na ocasião, Flávio afirmou que os dois discutiram o avanço da direita na América Latina e medidas econômicas adotadas pelo governo argentino.

A presença de Milei na convenção do PL também ocorre após a frustrada tentativa do presidente argentino de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar em Brasília. Milei havia manifestado a intenção de ir à capital federal para encontrar Bolsonaro durante sua passagem pelo Brasil, mas a visita foi inviabilizada após decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que manteve suspensas as visitas sociais ao ex-presidente.

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