Dosimetria PL da Dosimetria: veja como votou cada senador na CCJ Apesar da resistência de governistas, a base aliada não atuou de forma coesa

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira o relatório do projeto que altera regras de dosimetria penal por 17 votos a 7, consolidando maioria favorável ao texto que restringe os efeitos da proposta aos crimes cometidos no contexto dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A votação confirmou o entendimento de que a emenda apresentada pelo senador Sergio Moro tem caráter redacional, o que evita o retorno do projeto à Câmara dos Deputados e libera a tramitação no Senado.

O placar evidenciou uma divisão política clara no colegiado. De um lado, senadores do PL, PP, Republicanos, PSD e parte do União Brasil votaram a favor do relatório, sustentando a necessidade de corrigir distorções no cálculo das penas. Do outro, parlamentares do PT, do PSB e do MDB se posicionaram contra, sob o argumento de que o texto altera o mérito da proposta e representa retrocesso institucional.

Apesar da resistência de governistas, a base aliada não atuou de forma coesa. Lideranças do governo evitaram assumir protagonismo no debate, e a correlação de forças acabou favorecendo a aprovação do relatório. O resultado foi interpretado nos bastidores como um sinal de que há maioria para levar o projeto ao plenário ainda antes do recesso legislativo.

Votaram Não:

Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB)

Soraya Thronicke (Podemos-MS)

Marcelo Castro (MDB-PI)

Eliziane Gama (PSD-MA)

Rogério Carvalho (PT-SE)

Augusta Brito (PT-CE)

Randolfe Rodrigues (PT-AP)

Votaram Sim:

Sergio Moro (União-PR)

Alan Rick (Republicanos-AC)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Márcio Bittar (PL-AC)

Carlos Portinho (PL-RJ)

Eduardo Girão (Novo-CE)

Marcos Rogério (PL-RO)

Rogério Marinho (PL-RN)

Ciro Nogueira (PP-PI)

Esperidião Amin (PP-SC)

Mecias de Jesus (Republicanos-RR)

Alessandro Vieira (MDB-SE)

Zequinha Marinho (Podemos-PA)

Fabiano Contarato (PT-ES)

Magno Malta (PL-ES)

Vanderlan Cardoso (PSD-GO)

Rodrigo Pacheco (PSD-MG)

