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Eleições 2026 PL de Minas termina convenção sem candidato ao governo e lança Domingos Sávio ao Senado Senador tem adiado tomada de decisão e mantido a indefinição entre os partidos de direita no estado, que passaram a considerar o apoio a Marcelo Aro

A convenção do PL em Minas Gerais, realizada nesta segunda-feira (27), terminou sem a definição de um candidato que disputará o comando do governo, em meio à espera do partido pela decisão do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). O partido chegou a avaliar a hipótese de lançar um nome próprio na disputa pelo Executivo, mas formalizou durante o evento somente a candidatura ao Senado do deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) e dos indicados a outros cargos legislativos.

Ao todo, foram anunciados 78 nomes que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e 54 candidatos para a Câmara, entre eles o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que disputará a reeleição. Sávio foi o único lançado ao Senado. Na ocasião, integrantes do partido também frisaram que aguardam pela definição de Cleitinho.

— Nós temos um acordo selado com o senador Cleitinho, que se dispôs a ser nosso governador. Caso não aconteça, dentro desse grupo que deve envolver PL, PP, Republicanos, União Brasil, PRD e Solidariedade, podemos escolher o melhor nome possível, alinhado a esse projeto nacional — declarou o presidente estadual do PL e deputado federal Zé Victor ao g1.

Apesar de ocupar a liderança das pesquisas de intenção de voto, o senador tem adiado a tomada de decisão. No último final de semana, ele optou por não comparecer à convenção estadual do Republicanos, realizada uma semana após o falecimento do irmão mais novo, Matheus Azevedo.

Como mostrou o GLOBO, interlocutores do partido avaliam que o parlamentar deve abrir mão de ser candidato e que a sigla tende a apoiar Marcelo Aro (PP), ex-secretário da Casa Civil de Minas, na disputa pelo comando do estado.

Aro era cotado para concorrer ao Senado na chapa de reeleição do atual governador, Matheus Simões (PSD), escolhido como sucessor do ex-governador Romeu Zema (Novo). Nas últimas semanas, no entanto, o ex-secretário passou a ser considerado para disputar o governo após resistir à hipótese de dividir a chapa com o senador Carlos Viana (PSD).

Já a esquerda no estado apoiará o deputado federal Patrus Ananias (PT-MG), cuja vice será indicada pelo PSB. O partido considera para a vaga o empresário Josué Gomes, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e filho do ex-vice-presidente José Alencar, ou Jarbas Soares, ex-procurador de Justiça de Minas.

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