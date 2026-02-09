A- A+

Política PL denuncia Lula à PGR por fala sobre '90% dos evangélicos receberem benefícios federais' Deputado Sóstenes Cavalcante acusa o presidente de ter praticado de abuso de poder político por comentário durante evento do PT na Bahia

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), protocolou nesta segunda-feira uma denúncia na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Lula (PT), após ele ter dito que "90% dos evangélicos recebem benefícios do governo". A declaração foi feita pelo mandatário nesse domingo (8), durante um evento do PT na Bahia, durante um discurso. Na ocasião, o mandatário também disse que os petistas "não podem esperar que os pastores falem bem deles" e sugeriu que a aproximação com o eleitorado religioso seja feita pelos próprios militantes.

Na representação, o parlamentar afirma que, com a fala, o presidente cometeu abuso de poder político "pelo uso inadequado da máquina pública ou da autoridade inerente ao cargo para fins eleitorais para, de qualquer forma, se instrumentalizar do aparato estatal para favorecer a si próprio ao intimidar os evangélicos a votarem na esquerda no pleito eleitoral de 2026".

O deputado também citou "a gravidade da conduta", uma vez que, segundo ele, as falas do presidente "foram suficientemente relevantes para justificar a sanção, já que não existe isonomia e paridade de armas com os demais pré-candidatos ao mesmo cargo". Ao final do documento, Sóstenes pediu a instauração de um procedimento para a apuração da denúncia pela PGR, além da intimação e da responsabilização do presidente.

Ao anunciar o envio da denúncia pelo X, o parlamentar disse que o comentário feito pelo presidente "não foi uma fala infeliz". "É revelação de uma lógica autoritária: usar o Estado para tentar comprar consciência e tratar evangélicos como curral eleitoral", escreveu. O parlamentar também afirmou que "fé não se compra" e que "programa social não compra caráter".

Representei hoje à Procuradoria-Geral da República por abuso de poder político e desvio de finalidade após declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que associam benefícios sociais ao comportamento eleitoral de um grupo religioso.



