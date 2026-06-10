PL e Centrão se unem para aprovar PEC da maioridade; veja como votou cada deputado

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A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (10), por 44 votos a 18, o texto da proposta de emenda à Constituição que reduziria a maioridade penal de 18 para 16 anos. O projeto teve parecer favorável do relator, deputado Coronel Assis (PL-MT).

A PEC agora deve ser encaminhada para uma comissão especial, que ficará responsável por debater o conteúdo da proposta antes de uma eventual votação pelo plenário da Casa. A proposta contou com oposição majoritariamente dos partidos de esquerda: PT, PSB, PSOL, PDT, PCdoB e Rede.

Por outro lado, os deputados do PL se juntaram aos parlamentares de partidos do Centrão para formar a maioria que aprovou a proposta. O único deputado de um partido do bloco que votou contra a proposta foi Túlio Gadêlha (PSD-PE). O parlamentar, entretanto, filiou-se à sigla na janela partidária e, durante o seu mandato, costuma se alinhar à esquerda. Waldemar Oliveira, do Avante, também votou contra a proposta.



O texto teve aprovação unânime dos deputados do PL e de quase todas as siglas do Centrão, com exceção apenas do PSD. Todos os parlamentares do MDB, Republicanos, PP e União Brasil se posicionaram favoráveis à redução da maioridade penal.

Como votou cada deputado:

Alfredo Gaspar | PL | AL | Sim

Bia Kicis | PL | DF | Sim

Cap. Alberto Neto | PL | AM | Sim

Carlos Jordy | PL | RJ | Sim

Coronel Assis | PL | MT | Sim

Marcos Pollon | PL | MS | Sim

Nikolas Ferreira | PL | MG | Sim

Pr. Marco Feliciano | PL | SP | Sim

Rodolfo Nogueira | PL | MS | Sim

Zé Trovão | PL | SC | Sim

Mendonça Filho | PL | PE | Sim

Delegado Bilynskyj | PL | SP | Sim

Julia Zanatta | PL | SC | Sim

Alencar Santana | PT | SP | Não

Daiana Santos | PCdoB | RS | Não

Helder Salomão | PT | ES | Não

Luiz Couto | PT | PB | Não

Orlando Silva | PCdoB | SP | Não

Patrus Ananias | PT | MG | Não

Paulo Teixeira | PT | SP | Não

Renildo Calheiros | PCdoB | PE | Não

Nilto Tatto | PT | SP | Não

Bacelar | PV | BA | Não

Arthur O. Maia | UNIÃO | BA | Sim

Coronel Ulysses | UNIÃO | AC | Sim

Fabio Garcia | UNIÃO | MT | Sim

José Rocha | UNIÃO | BA | Sim

Leur Lomanto Jr. | UNIÃO | BA | Sim

Paulo Azi | UNIÃO | BA | Sim

Rodrigo de Castro | UNIÃO | MG | Sim

Luiz Carlos Busato | UNIÃO | RS | Sim

Da Vitoria | PP | ES | Sim

Sérgio Turra | PP | RS | Sim

Toninho Wandscheer | PP | PR | Sim

Dilceu Sperafico | PP | PR | Sim

Átila Lira | PP | PI | Sim

Danilo Forte | PP | CE | Sim

Renilce Nicodemos | MDB | PA | Sim

Cleber Verde | MDB | MA | Sim

Domingos Neto | PSD | CE | Sim

Lucas Redecker | PSD | RS | Sim

Mersinho Lucena | PSD | PB | Sim

Túlio Gadêlha | PSD | PE | Não

Aluisio Mendes | REPUBLICANOS | MA | Sim

Juarez Costa | REPUBLICANOS | MT | Sim

Ricardo Ayres | REPUBLICANOS | TO | Sim

Roberto Duarte | REPUBLICANOS | AC | Sim

Julio Cesar Ribeiro | REPUBLICANOS | DF | Sim

Alex Manente | CIDADANIA | SP | Sim

Marcos Soares | PSDB | RJ | Sim

Félix Mendonça Jr. | PDT | BA | Não

Pompeo de Mattos | PDT | RS | Não

Felipe Francischini | PODE | PR | Sim

Gilson Daniel | PODE | ES | Sim

Def. Stélio Dener | UNIÃO | RR | Sim

Marreca Filho | PRD | MA | Sim

Lídice da Mata | PSB | BA | Não

Tabata Amaral | PSB | SP | Não

Waldemar Oliveira | AVANTE | PE | Não

Aureo Ribeiro | SOLIDARIEDADE | RJ | Sim

Marina Silva | REDE | SP | Não

Sâmia Bomfim | PSOL | SP | Não

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