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Política PL espera participação de Michelle por vídeo na convenção que lançará senador ao Planalto Ex-primeira-dama permanecerá em Brasília ao lado de Jair Bolsonaro, mas cúpula do partido aposta em participação remota com mensagem de união

Após decidir permanecer em Brasília para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, a cúpula do PL trabalha com a expectativa de que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro participe por vídeo da convenção nacional que oficializará neste sábado, em São Paulo, a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

A participação remota é tratada por dirigentes como mais um gesto para consolidar publicamente a reconciliação entre os dois após a crise que marcou a pré-campanha e reforçar a imagem de unidade do bolsonarismo no início da campanha eleitoral.

Nos bastidores, dirigentes avaliam que a participação de Michelle, ainda que remota, ajudará a reduzir o desgaste provocado pelo rompimento entre ela e Flávio. Além do vídeo, o senador também deve citar nominalmente a ex-primeira-dama durante o discurso em que será oficializado candidato, em mais um gesto para demonstrar que a crise foi superada. A expectativa é que a ex-primeira-dama apareça no telão do evento, embora os detalhes da participação ainda estejam sendo ajustados.

O gesto ocorre um dia depois de Michelle participar, também à distância, da convenção estadual do PL no Rio de Janeiro. Em ligação telefônica aos correligionários, ela transmitiu uma mensagem de Jair Bolsonaro.

— Jair mandou dar um abraço para cada um e pediu para que vocês não desistam, porque ele não desistiu — afirmou.

Flávio também participou por telefone do evento no Rio. O presidenciável viajou para São Paulo esta sexta-feira e participa amanhã, antes da convenção, de um encontro com o presidente da Argentina, Javier Milei.



A participação de Michelle integra uma estratégia construída pela campanha para demonstrar que a crise entre ela e o enteado foi superada. Na quinta-feira, Flávio divulgou um vídeo em que pediu desculpas pelos “momentos que causaram desconforto”, afirmou que Michelle “precisa ser reconhecida e respeitada” e fez um apelo para que ela voltasse a participar da campanha presidencial.

Poucas horas depois, a ex-primeira-dama respondeu afirmando que aceitava o pedido de perdão e manifestou disposição para reconstruir a relação.

A troca de vídeos foi resultado de uma articulação conduzida por dirigentes do PL, aliados de Michelle e integrantes da campanha presidencial, que consideravam fundamental encerrar o conflito antes do início oficial da campanha. Nos bastidores, a avaliação é que a influência da ex-primeira-dama sobre mulheres, evangélicos e parte do eleitorado conservador torna sua participação indispensável para a estratégia eleitoral de Flávio.

A estratégia de pacificação, porém, não deve terminar na convenção nacional. Aliados articulam agora um novo gesto simbólico: a gravação de um vídeo conjunto de Flávio e Michelle para as redes sociais. A expectativa é que isso ocorra durante a convenção do PL no Distrito Federal, marcada para 2 de agosto, quando os dois deverão participar pela primeira vez do mesmo evento desde o início da crise.

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