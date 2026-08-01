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ELEIÇÕES 2026 PL lança candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado por Santa Catarina Evento realizado em uma arena de shows também oficializou as candidaturas de Carol de Toni à Casa Legislativa e do governador Jorginho Mello à reeleição

Com a presença de Flávio Bolsonaro, o PL lançou neste sábado a candidatura de Carlos Bolsonaro ao Senado. O evento realizado em uma arena de shows também oficializou as candidaturas de Carol de Toni à Casa Legislativa e do governador Jorginho Mello à reeleição.

Santa Catarina é um dos principais redutos do bolsonarismo e estado-chave para a campanha de Flávio ao Planalto. Durante discurso, Carlos prometeu lutar pelos presos pelos atos de 8 de janeiro e pregou lealdade a Jair Bolsonaro:

"Eu sou Jair Bolsonaro. Corre nessas veias aqui o sangue de Jair Bolsonaro", disse Carlos.

Já Flávio utilizou o evento para retomar críticas contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT):

"Esse projeto de ditador que é o Lula não vai se criar, porque a gente vai demitir ele em outubro deste ano. Eu, junto com vocês, vamos tirar ele."

Desafio para Jorginho

A pouco mais de dois meses das eleições, o governador Jorginho Mello atua para manter o seu favoritismo em Santa Catarina com vistas à recondução ao cargo, mas enfrenta um cenário de rompimento de uma ampla aliança que o ajudou em 2022.

Apesar de liderar as pesquisas de intenção de voto, o governador perdeu o apoio de MDB e PP durante a definição da chapa, privilegiando uma composição “puro-sangue” para o Senado.

As duas siglas foram cooptadas pelo seu principal adversário, o ex-prefeito de Chapecó João Rodrigues (PSD).

Em pré-campanha desde o início deste ano, Rodrigues busca se colocar como representante da “direita raiz”. Ele acusa Jorginho de ter atuado no passado, quando era senador, em favor do governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

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