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Partido Liberal PL Mulher afirma que "Michelle não vai parar" após deixar comando do núcleo Perfil informa que passará a ser administrado por outra equipe a partir da próxima semana, mas afirma que legado de Michelle seguirá "imparável"

A conta oficial do PL Mulher publicou nesta quinta-feira um comunicado sobre a reestruturação do perfil após a saída da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro da presidência nacional do braço feminino do partido. Na mensagem, o perfil informa que passará a ser administrado por uma nova equipe, mas faz um aceno à ex-primeira-dama ao afirmar que “Michelle não vai parar”.

Segundo o comunicado, a mudança ocorre em razão do “encerramento dos trabalhos e consequente desestruturação do Gabinete da Presidência Nacional do PL Mulher”. A publicação informa que, a partir da próxima semana, o perfil nas redes sociais será administrado por “outra equipe, com metodologia e agenda próprias”, seguindo as novas orientações da direção nacional do Partido Liberal.

Apesar da troca na condução da página, a publicação faz uma defesa do legado de Michelle à frente do movimento feminino da legenda.

“As sementes lançadas por Michelle Bolsonaro à frente do PL Mulher despertaram várias mulheres (e homens, também) para atuação política e o movimento dessa engrenagem não pode mais ser parado.”

Na sequência, o comunicado afirma que o trabalho iniciado pela ex-primeira-dama continuará.

“Milhares de Mulheres e Homens de Bem são, agora, imparáveis! Michelle não vai parar. Vocês não vão parar. O Brasil não vai parar! Porque quando pessoas de bem se unem, elas se tornam imparáveis!”

Ela também faz um convite aos seguidores para fazer parte de um novo “time”, os “imparáveis, e indica que sigam o perfil do novo movimento capitaneado, segundo o comunicado, por Michelle Bolsonaro.

A mensagem foi publicada pouco mais de uma semana após Michelle deixar a presidência do PL Mulher em meio à crise aberta com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Na ocasião, ela afirmou que deixaria o cargo para se dedicar integralmente aos cuidados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar, e da filha do casal, Laura.

Nos bastidores do partido, porém, a saída ocorreu em meio ao agravamento do conflito entre Michelle e Flávio. A crise teve início durante as negociações sobre a candidatura do PL ao Senado no Ceará e se intensificou após a ex-primeira-dama divulgar um vídeo criticando o enteado. Desde então, a campanha de Flávio tem buscado reduzir o desgaste entre o eleitorado feminino e reaproximar lideranças que foram projetadas por Michelle dentro do PL Mulher.

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