A- A+

Partido PL oferece vaga de vice em Minas ao Republicanos após ver sinais de recuo de Cleitinho Em reunião com Marcos Pereira, dirigentes do PL mineiro apresentaram diferentes cenários para 2026, incluindo chapa encabeçada pelo empresário Flávio Roscoe

Duas semanas depois de anunciarem uma aproximação para caminhar juntos em Minas Gerais nas eleições deste ano, PL e Republicanos voltaram a discutir os cenários da disputa estadual sem chegar a um acordo sobre quem encabeçará a chapa ao governo. Em reunião realizada nesta terça-feira na sede do PL, em Brasília, dirigentes do partido ofereceram ao Republicanos a possibilidade de indicar o vice em uma eventual candidatura própria da legenda em Minas, hoje desenhada em torno do empresário Flávio Roscoe (PL), ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg).

O encontro reuniu Marcos Pereira, presidente do Republicanos, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, o deputado federal Domingos Sávio (PL-MG) e o presidente do PL mineiro, Zé Vitor. Segundo relatos feitos ao GLOBO, o partido apresentou ao menos três cenários para Minas. Em todos eles, PL e Republicanos apareceriam juntos na chapa, ainda que em composições diferentes.

Um dos desenhos prevê o senador Cleitinho Azevedo como candidato ao governo, tendo Roscoe como vice. Outro cenário coloca Roscoe na cabeça da chapa com um nome indicado pelo Republicanos na vice — Luiz Eduardo Falcão, presidente da Associação Mineira de Municípios (AMM).

Procurado, Cleitinho negou a possibilidade de sair da disputa. Ele não participou diretamente da reunião entre os dirigentes partidários, mas encontrou Marcos Pereira na sede do PL logo depois da conversa e ouviu do presidente do Republicanos um relato sobre os cenários debatidos. Após o encontro, reagiu com irritação à possibilidade de o PL lançar uma candidatura própria.

— Eles vão lançar aquele menino (Flávio Roscoe), mas não sei se vou apoiar. Não conversei com ele e não sou obrigado a apoiar — disse.

A ideia do PL é chegar ao início de junho com o cenário mineiro mais consolidado para permitir um anúncio político durante a agenda de Flávio Bolsonaro no estado, prevista para o próximo dia 2. Aliados do senador avaliam que Minas se transformou numa peça central da estratégia presidencial do partido por ser o segundo maior colégio eleitoral do país.

Embora o PL tenha reforçado durante a reunião que Cleitinho continua sendo tratado como prioridade da legenda, integrantes do Republicanos não veem disposição por parte do senador para entrar na disputa. Segundo dirigentes ouvidos pelo GLOBO, Cleitinho já não demonstra o mesmo entusiasmo em disputar o Palácio Tiradentes. Ele tem mandato de senador até 2030 e, caso eleito, teria que deixar o cargo para assumir o governo.

Foi nesse contexto que Roscoe ganhou espaço nas discussões internas do partido nas últimas semanas. Ex-presidente da Fiemg, ele é tratado por aliados de Flávio Bolsonaro como um nome “outsider”, vindo do setor produtivo e sem trajetória política tradicional, capaz de dialogar com empresários, prefeitos e setores do agronegócio.

Ao GLOBO, Domingos Sávio afirmou que o partido continua disposto a apoiar Cleitinho caso ele queira disputar o governo estadual.

— Estamos buscando uma aliança e, se o Cleitinho quiser ser o candidato, estamos dispostos a apoiá-lo.

O parlamentar negou que tenha havido imposição do nome de Roscoe ou fechamento de questão em torno de uma candidatura própria.

— Não houve imposição. Pelo contrário, abrimos completamente as possibilidades.

Veja também