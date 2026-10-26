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Eleições 2026 PL, partido de Flávio Bolsonaro, reconhece vitória de Lula nas urnas no segundo turno Presidente Lula foi reeleito com 51,79% dos votos contra 48,21% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro

O Partido Liberal, do senador Flávio Bolsonaro, reconheceu, nesta segunda-feira (26), a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas urnas durante o segundo turno das eleições presidenciais.

O petista foi reeleito com 51,79% dos votos contra 48,21% do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro nesse domingo (25). Essa foi a primeira vez que um candidato que perdeu no primeiro turno das eleições presidenciais brasileiras foi eleito no segundo turno.

Apesar de mencionar medidas "fortemente eleitoreiras", com impacto econômico e social, e questionar uma suposta ampliação de gastos públicos com benefícios sociais às vésperas da votação, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, reconheceu o resultado presidencial proclamado pelo TSE.

"Entendemos que os questionamentos levantados precisam ser devidamente esclarecidos dentro de um debate político e democrático. Seguiremos acompanhando os fatos e buscando respostas com responsabilidade, transparência e respeito às instituições", disse em nota publicada nas redes sociais.

O presidente do partido ainda disse que o PL encerrou as eleições de 2026 com uma representação histórica.

"Uma bancada de 121 deputados federais, 29 senadores, 229 deputados estaduais e distritais e seis governadores. É uma demonstração da força do partido e da confiança de milhões de brasileiros nas ideias que defendemos", comemora Costa Neto.

Flávio questionou resultado

No primeiro discurso após o resultado confirmado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato derrotado Flávio Bolsonaro disse que iria pedir a anulação do pleito. O senador disse que a decisão da extensão do horário de votação foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin, que, segundo ele, é aliado de Lula.





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