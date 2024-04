A- A+

Câmara dos Deputados PL pede cassação de Glauber Braga no Conselho de Ética da Câmara Representação é protocolada um dia depois de o deputado do PSOL discutir com um integrante do MBL

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, protocolou nesta quarta-feira (17) uma representação pedindo a cassação do mandato do deputado Glauber Braga (PSOL-RJ). A ação é motivada por uma discussão entre o parlamentar e o influenciador Gabriel Costenaro, membro do Movimento Brasil Livre (MBL).

Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, é possível ver o parlamentar empurrando e desferindo chutes no youtuber. O grupo foi conduzido para o Departamento de Polícia Legislativa (DEPOL), onde o psolista também discutiu com o deputado federal Kim Kataguiri (União - SP) e precisou ser contido pelos policiais.

Os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Filipe Barros (PL-PR), líder da oposição na Câmara, já haviam anunciado na terça-feira (16)que o partido entraria com a representação. Agora, o pedido precisa ser encaminhado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao Conselho de Ética da Casa, que seguirá com os trâmites para dar seguimento ou não à solicitação.

Costenaro e outros militantes do MBL estiveram na Câmara para conversar com parlamentares contra a regulamentação do Uber. Após incidente, Glauber Braga divulgou uma nota afirmando que "não se arrependia do que tinha feito" e que foi provocado pelo integrante do MBL.

