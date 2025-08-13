A- A+

BRASIL PL pressiona por filiação de aliados que disputarão governos em 2026 Após prisão de Bolsonaro, partido se preocupa em fortalecer chapas para eleger bancadas de deputados e senadores

A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro aumentou a pressão de seu partido, o PL, para ter mais candidatos a governador em 2026 pela sigla.



Aliados do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, defendem que, na ausência de Bolsonaro, o partido precisa ter candidaturas ao Executivo com o número 22 para ter chance de manter-se como a maior bancada da Câmara dos Deputados. A movimentação já causa reflexos em estados como Rio, Minas Gerais, Goiás e Paraíba, onde o PL discutia alianças com pré-candidatos de outras legendas.

Segundo interlocutores de Valdemar, as decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) contra Bolsonaro anteciparam um cenário que já preocupava o PL. A previsão era que esse “vazio” só ficasse mais nítido após o fim do julgamento da ação penal da trama golpista, previsto para setembro.

Em uma primeira medida para reagir ao cenário, Valdemar divulgou uma resolução, na semana passada, proibindo que integrantes do PL apoiem pré-candidaturas de outros partidos. A medida tem como alvo as eleições de governadores: o objetivo, segundo interlocutores do cacique do PL, é “colocar o 22” em evidência nas chapas estaduais, na tentativa de alavancar candidatos a deputado federal e ao Senado.







Enquanto a eleição de senadores é prioridade para Bolsonaro, que busca pautar impeachment de ministros do STF, a votação para a Câmara é o foco de Valdemar, já que ela determina os fundos partidário e eleitoral destinado às siglas.

Maiores colégios

Até recentemente, o PL sinalizava abrir mão de candidaturas a governador em quatro dos cinco maiores colégios eleitorais do Brasil — São Paulo, Minas, Rio e Bahia. No quinto, o Rio Grande do Sul, o partido lançou como pré-candidato o deputado federal Luciano Zucco, que trocou o Republicanos pelo PL em 2023.

Com a guinada no discurso, Valdemar passou a pressionar por filiações. Em Minas, Mateus Simões (Novo), vice-governador, já confidenciou a aliados que não descarta entrar no PL para concorrer à sucessão de Romeu Zema (Novo).

Em conversas reservadas, Simões condiciona esse movimento a uma eventual decisão nacional de “afunilar” candidatos aliados a Bolsonaro no PL. Além de Bolsonaro ter sido alvo de prisão domiciliar antes do que seus aliados esperavam, o entorno do ex-presidente articula sanções dos EUA contra ministros do STF, o que pode abrir novos capítulos nos tribunais.

Simões afirma que a resolução do PL “não interfere no processo” de construção de sua pré-candidatura e “parece até convergir com a estratégia”, que o vice de Zema defende, de “unificação” da direita.

— Essa é uma determinação que me parece mais interna do PL, sobre a condução das discussões e construções partidárias, para que agentes isolados não causem fragmentação partidária — argumentou.

Movimento similar ocorre na Paraíba, onde o senador Efraim Filho (União-PB), que recebeu apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para concorrer ao governo, vem sendo aconselhado a migrar para o PL. A definição passa por uma queda de braço pelo comando local da federação entre União Brasil e PP — que avalia lançar o atual vice Lucas Ribeiro (PP), numa aliança com o presidente Lula.

Efraim diz que pretende continuar onde está. O acordo atual é para que ele apoie a candidatura ao Senado de Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da Saúde de Bolsonaro. Queiroga, porém, já se disse favorável a uma migração de Efraim para o PL.

— Minha pré-candidatura ao governo foi construída em sintonia com Michelle e Valdemar, e até com a possibilidade de a federação União-PP apoiar uma candidatura única da direita à Presidência, indicada por Bolsonaro.

No Rio, a resolução de Valdemar foi citada pelo governador Cláudio Castro (PL) para justificar seu recuo no apoio à pré-candidatura de Rodrigo Bacellar (União) ao Palácio Guanabara. Bacellar, que é o presidente da Assembleia Legislativa, vinha sendo tratado como favorito de Castro para sucedê-lo, mas a relação azedou após movimentos da dupla que irritaram Bolsonaro. Na Bahia, o ex-ministro de Bolsonaro João Roma (PL) se coloca como possível candidato ao governo, mas não fecha a porta para uma composição com ACM Neto (União).

Aliados de Valdemar afirmam que o veto a alianças não interfere na possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ser alçado a herdeiro de Bolsonaro na disputa presidencial. Mas pode, por outro lado, impactar na sucessão de Tarcísio. O presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), se movimenta para concorrer ao governo.

Em Goiás, a medida pode inviabilizar uma aliança do PL com o vice-governador Daniel Vilela (MDB), nome escolhido por Ronaldo Caiado (União) para sucedê-lo. Caiado pediu a Bolsonaro que o PL apoiasse Vilela e indicasse um nome ao Senado. Valdemar, por sua vez, passou a manifestar apoio ao senador Wilder Morais (PL-GO) ao governo.

Pré-candidaturas impactadas pelo PL

Mateus Simões (Novo-MG)

O vice-governador mineiro já confidenciou a aliados que não descarta entrar no PL para concorrer à sucessão de Romeu Zema (Novo) no estado. Ele condiciona esse movimento a uma eventual decisão nacional de afunilar candidatos aliados a Bolsonaro na sigla.

Efraim Filho (União-PB)

O senador recebeu apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para concorrer ao governo e vem sendo aconselhado a migrar para o PL. Efraim defende que a direita lance candidatura única, atraindo a federação União-PP e o PL.

Rodrigo Bacellar (União-RJ)

No Rio, a resolução de Valdemar serviu para o governador Cláudio Castro (PL) justificar seu recuo no apoio à pré-candidatura de Rodrigo Bacellar ao Palácio Guanabara. Movimentações feitas por ambos desagradaram Bolsonaro e azedaram a relação dos dois.

Veja também