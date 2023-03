PL prevê recepção a Bolsonaro em evento fechado apenas com parlamentares e autoridades

A- A+

O PL fará um evento fechado com autoridades, na sede do partido, para receber o ex-presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira (30). Entre os presentes, estarão Michelle Bolsonaro, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, e o ex-ministro e vice na chapa de Bolsonaro na eleição, general Braga Netto.

A previsão é que Bolsonaro desembarque em Brasília perto das 7h. A ideia do partido e do ex-presidente é que ele use um carro aberto durante o trajeto até o partido para cumprimentar apoiadores no caminho.

Bolsonaro está nos Estados Unidos desde o dia 31 de dezembro, véspera do fim do seu mandato. Seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, já afirmou que o período fora do país serviu para o ex-presidente "desopilar". Neste período, foram poucas as aparições públicas do ex-chefe do Executivo.

O PL afirmou que não está previsto qualquer evento ou fala do ex-presidente. A ideia é que ele receba o cumprimento de parlamentares da legenda e de outras autoridades em um espaço reservado dentro do Complexo 21.

Na próxima semana, Bolsonaro já assumirá formalmente a função de presidente de honra do PL e deverá despachar normalmente do escritório montado para ele na sede da legenda. Michelle Bolsonaro já trabalha de seu escritório. Ela também recebeu um cargo no partido para fazer um trabalho focado nas mulheres.

A volta de Bolsonaro ao Brasil fez com que autoridades planejassem um esquema de segurança especial. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que a Polícia Federal fará a segurança na área interna do aeroporto. Do lado de fora, a responsabilidade será da Polícia Militar.

Ao desembarcar, Bolsonaro sairá por uma porta alternativa e não passará pelo saguão do aeroporto. A ideia do ex-presidente era ser recebido por apoiadores ali mesmo. A limitação, conforme mostrou a colunista do GLOBO Bela Megale, irritou Bolsonaro.

O protocolo de segurança foi decidido com base em questões técnicas, já que o aeroporto de Brasília é o maior hub do país e um tumulto no local poderia causar transtornos e até atrasar vos em diversas cidades.

O Palácio do Planalto recebeu reforço na segurança nesta quarta-feira, véspera do retorno de Bolsonaro. No dia 8 de janeiro, o prédio, assim como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), foi invadido e vandalizado por apoiadores do ex-presidente.

A entrada principal do Palácio do Planalto, que fica virada para a Praça dos Três Poderes, foi fechada nesta quarta-feira com alguns militares reforçando a segurança na área de acesso ao prédio. A Esplanada dos Ministérios também será interditada.

