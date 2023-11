PL protocola pedido de cassação de Janones por suspeita de "rachadinha'"

A- A+

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou com um pedido de cassação do mandato do deputado André Janones (Avante-MG) por suposta prática de rachadinha em seu gabinete. Em documento assinado pelo presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, e encaminhado ao presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o partido pede a perda de mandato de Janones por "quebra de decoro parlamentar e condutas ilegais e incompatíveis com o cargo". O texto solicita o encaminhamento imediato do pedido ao Conselho de Ética da Câmara.

"Não é minimamente viável que um deputado promova desvio de parte dos salários de servidores que lhes são subordinados, sendo ainda mais reprovável a conduta quando se verifica que o objetivo é meramente patrimonial [...] Esta importante casa não pode fechar os olhos para o devio de verbas. É importante ressaltar que isto é crimeque tem por vítima o próprio estado. Ao ser realizado por um deputado federal, as ações desaguam em extrema reprovabilidade", diz trecho do pedido de cassação.

As suspeitas de rachadinha no gabinete de Janones são investigados pela PF desde 2021. Em áudios divulgados na segunda-feira pelo site Metrópoles, Janones diz que os servidores deveriam usar uma fatia dos salários recebidos da Câmara para pagar dívidas de campanha. Ele nega irregularidades e, pelas redes sociais, afirmou que o pedido revelado no áudio foi feito ainda antes de se eleger, em 2018, para pessoas que ainda não trabalhavam em sua equipe. Ele negou ainda que tenha colocado a sugestão em prática, já que a ideia foi "vetada" por sua advogada. Procurado pela reportagem, ele não retornou aos contatos.

As denúncias contra Janones partiram de ex-funcionários de seu gabinete. Eles relatam que eram obrigados a contribuir com um percentual, cujos saques seriam operados pela atual prefeita de Ituiutaba, em Minas Gerais, Leandra Guedes. Na época, além de assessorar Janones, segundo os ex-funcionários, Leandra também namorava o parlamentar e tinha a confiança dele.

Em áudios divulgados pelo portal Metrópoles, Janones aparece pedindo para que os funcionários façam doações mensais de seus salários para compensar gastos de campanha.

Janones usou suas redes sociais para negar as acusações de que teria feito rachadinha em seu gabinete. Ele comentou os áudios onde aparece pedindo para que os funcionários façam doações mensais de seus salários para a campanha eleitoral de 2020, e afirmou que os servidores ganhariam mais para arcar com dívidas próprias e que a sugestão não foi para frente pro conta de sua advogada.

Integrantes da família Bolsonaro também já foram alvo de suspeitas por rachadinhas em seus gabinetes, como o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O parlamentar nega qualquer irregularidade. A denúncia do caso foi rejeitada após o Superior Tribunal de Justiça (STJ) anular todas as decisões dadas pelo juiz que conduziu o processo.

