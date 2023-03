PL quer volta das motociatas de Bolsonaro quando o ex-presidente retornar ao Brasil

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao retornar dos Estados Unidos, onde se encontra desde a última semana de dezembro do ano passado, deve voltar a fazer motociatas pelo país. A ideia é do partido dele e foi confirmada pelo líder da sigla na Câmara, Altineu Côrtes (PL-RJ), ao jornal O Globo.

De acordo com o parlamentar, a finalidade é promover uma espécie de força-tarefa para reforçar o papel de Bolsonaro como líder da direita. “Os deputados de cada estado vão acompanhar Bolsonaro, impulsionando essas visitas, existe a possibilidade de fazermos novas motociatas, inclusive”, disse Côrtes ao jornal.

O PL quer colocar Bolsonaro evidência para que seu capital político seja usado nas eleições municipais do próximo ano. A partir das motociatas, a legenda teria imagens do ex-capitão em eventos com grande público. Os registros em foto e vídeo serviriam às campanhas eleitorais de aliados.

De acordo com o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, O PL quer ver Bolsonaro conduzindo um projeto de eleição de nomes da direita. “Em 2020, como era presidente, ele não pôde se envolver tanto nas eleições municipais, inclusive por causa da pandemia. Mas agora o cenário é outro, e o PL já ofereceu recursos para custear esse trabalho com a verba do fundo eleitoral”, pontuou.

O plano de participação de Bolsonaro, que inclui as motociatas, tem foco nas capitais e em cidades de até 200 mil habitantes, onde não há segundo turno e, na visão do PL, reduziria as chances de reversão. Segundo o jornal, Valdemar Costa Neto tem dito que uma visita de Bolsonaro nestas cidades pode ser determinante para garantir a vitória dos candidatos do PL.

Bolsonaro ainda não tem data marcada para retornar ao Brasil, mas deve ficar por lá até abril. Não há, porém, data marcada para o retorno do ex-presidente. Quando ainda era presidente, cada um dos passeios de moto custava, em média, R$ 100 mil aos cofres públicos.



