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Caso Master PL rebate vídeo do PT que associa Flávio Bolsonaro ao caso Master: 'Não há qualquer investigação" Sóstenes Cavalcante acusa adversários de "narrativa artificial" após vídeo exibido em congresso petista ligar escândalo ao entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro

A liderança do Partido Liberal na Câmara dos Deputados divulgou uma nota oficial em defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL) após a circulação de materiais que associam seu nome ao escândalo do Banco Master. O posicionamento ocorre em meio a uma estratégia de comunicação do PT para conter o avanço do parlamentar nas pesquisas eleitorais.

Na manifestação publicada nas redes sociais, o líder do partido na Casa, Sóstenes Cavalcante, afirma que há uma tentativa deliberada de vincular o senador a um episódio no qua ele não é investigado.

“Não há qualquer investigação que envolva o senador Flávio Bolsonaro nesse caso. Ainda assim, insiste-se na repetição de acusações sem base, numa tentativa evidente de construir uma narrativa artificial”, diz trecho da nota.

A reação foi motivada, principalmente, pela apresentação de uma nova linha de comunicação do PT durante o 8º Congresso Nacional da legenda, realizado no último fim de semana, em Brasília. No encontro, integrantes do partido tiveram acesso a um vídeo que busca estabelecer uma conexão entre o escândalo do Banco Master e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Um dos materiais exibidos termina com a frase: “A verdade é que o Banco Master é Bolso Master”, em referência ao fato de a instituição financeira ter obtido autorização para funcionamento durante o governo anterior.

Sóstenes, contudo, rebate a tentativa de atrelar o caso à família Bolsonaro, e diz que “a repetição de versões não comprovadas, com o objetivo de influenciar a opinião pública, substitui o compromisso com a verdade”.

Além da ofensiva comunicacional, o congresso petista também aprovou um manifesto com propostas de reformas estruturais, incluindo mudanças no Poder Judiciário — com previsão de “mecanismos de autocorreção” — e no sistema político, especialmente no modelo de execução das emendas parlamentares, tema que tem gerado atritos recorrentes entre Executivo e Legislativo.

A associação entre o caso do Banco Master e o entorno bolsonarista, no entanto, não é inédita. A expressão “Bolso Master” já vinha sendo utilizada há meses por parlamentares do PT, sobretudo por integrantes da CPI do INSS ligados ao partido, que passaram a adotar o termo à medida que a comissão avançava sobre o tema.

Na nota, o líder do PL na Câmara também tenta inverter o foco das críticas ao citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e retoma um encontro do controlador do banco, Daniel Vorcaro, com o petista.

“O Brasil tem o direito de saber o que foi tratado nesses encontros e por que essas reuniões não foram devidamente registradas com transparência. ”, afirma.

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