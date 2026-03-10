A- A+

BRASIL PL rompe com Ibaneis e protocola pedido de CPI para apurar envolvimento do BRB no caso Master Decisão ocorre após reportagem da colunista do GLOBO Malu Gaspar, que divulgou o contrato do escritório de advocacia do governador com fundo ligado à Reag

O PL protocolou, nesta terça-feira, um pedido para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) com o objetivo de apurar o envolvimento do Banco BRB no escândalo do caso Master. A decisão representa o rompimento da sigla com o governador Ibaneis Rocha (MDB), apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem buscado angariar o apoio bolsonarista para concorrer na chapa do partido ao Senado.



Segundo o partido, a deliberação ocorreu a partir de uma reportagem divulgada pelo Globo na manhã desta terça-feira. Conforme mostrou a colunista Malu Gaspar, o escritório de advocacia de Ibaneis fechou um contrato de R$ 38 milhões envolvendo a venda de honorários de precatórios a um fundo ligado à Reag, gestora investigada pela Polícia Federal (PF) por fazer parte do esquema fraudulento ligado ao banco de Daniel Vorcaro.

A medida foi tomada por unanimidade em uma reunião que contou com a presença da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e da deputada federal Bia Kicis (PL). Ambas compõem a provável articulação do PL para o Senado, em uma composição majoritária encabeçada pela vice-governadora Celina Leão, cotada para concorrer ao Palácio do Buriti.

Na Câmara Legislativa, o requerimento foi assinado pelos deputados distritais Thiago Manzoni, Joaquim Roriz e Roosevelt Vilela, do PL, além de Rogério Morro da Cruz, do PRD. O objetivo dos parlamentares, agora, é conquistar o número regimental de assinaturas para a instalação da CPI.





De acordo com o documento enviado à Presidência da Casa, a ação busca "apurar as circunstâncias, a regularidade, os procedimentos de governança, avaliação de risco e tomada de decisão relacionados às negociações e operações realizadas entre o Banco de Brasília (BRB) e o Banco Master, no período compreendido entre janeiro de 2024 e março de 2026".

Os parlamentares defendem a necessidade de investigar uma "possível gestão temerária" do BRB, além da "influência política externa e indevida" na tentativa de aquisição do Master. Em setembro do ano passado, o Banco Central barrou a negociação entre as instituições, que havia sido anunciada em março.



O processo previa a aquisição de 58,04% do capital social total do Master (49% das ações ordinárias e 100% das ações preferenciais) pela instituição detida pelo governo do DF, o que gerou questionamentos entre políticos e também no mercado financeiro.



"Os fatos revelados indicam que as negociações entre o Banco BRB e o Banco Master ocorreram em contexto de instabilidade financeira da instituição alvo, o que impõe exame rigoroso acerca da compatibilidade das decisões adotadas pelo BRB", diz o requerimento. "A população do Distrito Federal tem o direito de saber em que medida houve a utilização inadequada de instrumentos financeiros ou concessão de garantias em desacordo com critérios técnicos de gestão responsável", completa outro trecho.

