deputado federal PL se une ao Centrão e suspende ação penal contra Gayer; veja como partidos votaram Parlamentar responde a um processo pelos crimes de calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso

A Câmara dos Deputados votou nesta quarta-feira pela suspensão da ação penal contra o deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) que tramitava no Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar responde a um processo pelos crimes de calúnia, injúria e difamação contra o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO).

Nesta quarta-feira, 268 deputados votaram a favor da suspensão, enquanto 167 foram contrários. 72 deputados estavam ausentes e outros quatro se abstiveram. A votação mostrou uma união do PL com partidos do Centrão a favor de Gayer.

No PL, 85 deputados votaram a favor de Gayer. Três estavam ausentes da votação. Parlamentares do União Brasil também foram em sua maioria favoráveis a suspensão da ação penal contra Gayer: 39 filiados ao partido foram favoráveis, enquanto 11 votaram contra e 8 estiveram ausentes, com uma única abstenção. Entre os 50 parlamentares do PP, 37 votaram pela suspensão.

Já entre os filiados ao PSD, 24 foram a favor, cinco contra e 15 estavam ausentes no momento da votação. Um parlamentar do partido se absteve. Os deputados do Republicanos também votaram em sua maioria a favor da suspensão, com 35 sendo favoráveis. No MDB, 20 votaram a favor. Filiados ao Novo, Avante e PSDB contaram, respectivamente, por 5, 6 e 7 dos votos a favor da suspensão. Quatro deputados do PRD e dois do Cidadania foram favoráveis.

Os partidos de esquerda votaram contra beneficiar Gayer. O PT contou com 65 votos contrários à medida, com dois deputados ausentes no momento da votação. PSB, PDT, Psol, PC do B, PV e Rede também votaram contra suspender a tramitação da ação penal.

