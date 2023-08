A- A+

EX-PRESIDENTE PL silencia sobre operação da PF e tenta dissociar caso de Bolsonaro Postura do partido mostra uma "subida de tom" em relação à adotada quando a deputada Carla Zambelli (SP) foi alvo de uma operação da PF no início do mês.

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, não irá se manifestar oficialmente sobre a operação que a Polícia Federal deflagra nesta sexta-feira em investigação sobre um suposto esquema de venda de presentes dados ao Estado brasileiro durante missões oficiais no exterior.

O presidente nacional da legenda, Valdemar da Costa Neto, não pretende falar sobre o tema e, de acordo com caciques do partido, teria feito chegar aos parlamentares bolonaristas a ordem para que não houvese qualquer pronunciamento em apoio aos alvos da operação. Quem quiser falar sobre o tema deve dissociar o ex-presidente do esquema.

A postura do partido mostra uma "subida de tom" em relação à adotada quando a deputada Carla Zambelli (SP) foi alvo de uma operação da PF no início do mês. Na ocasião, embora Bolsonaro não tenha se manifestado, Valdemar fez uma publicação em apoio e os parlamentares que quiseram se solidarizar foram liberados.

São cumpridos mandados de busca e apreensão em endereços do general do Exército Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Mauro Cid; do tenente do Exército Osmar Crivelatti, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro; além do advogado Frederick Wassef, que já defendeu o ex-presidente e seus familiares.

Os mandados foram determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) e estão sendo cumpridos em Niterói, no Rio de Janeiro; em São Paulo e em Brasília.

