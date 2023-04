A- A+

Alepe PL sobre empréstimo receberá emendas dos deputados Proposta do Governo do Estado prevê a contratação de R$ 3,4 bilhões

Depois de garantir o adiamento da votação, deputados da oposição começaram a discutir ontem (26) as emendas que serão apresentadas ao projeto de lei que autoriza o Governo de Pernambuco a contrair empréstimos no montante de até R$ 3,4 bilhões junto a instituições nacionais e internacionais. A ideia é que essas emendas preencham lacunas no texto enviado pela governadora Raquel Lyra (PSDB).

“No projeto de lei, é dito que US$ 90 milhões de dólares são para o saneamento rural e outros 200 milhões para o programa Juntos Pela Segurança que ainda não foi lançado. Então levando em conta o valor total, US$ 290 não possuem uma destinação concreta”, ressaltou a líder da oposição, Dani Portela (PSOL).

A parlamentar informou ainda que outras questões com a forma de pagamento dos financiamentos e as taxas de juros também precisam ser respondidas. Segundo ela, “é importante frisar que não somos contrários à aprovação. A gente só vê com ressalva a generalidade, algumas ausências que tem nesse projeto de lei”.

Já o deputado Waldemar Borges (PSB) explicou que novas conversas entre os deputados vão acontecer durante essa semana para que as emendas fiquem prontas até a próxima terça-feira (02) quando o PL será votado nas comissões. “Não tem nada escrito ainda, estamos em fase de preparação. Mas até sexta-feira (28) terminamos o trabalho”.

Veja também

SAÚDE Soraya Thronicke reage aos tratamentos e está sem novas lesões na pele há 24 horas